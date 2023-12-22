Глава СК Бастрыкин потребовал доклад по делу об исчезновении малолетней пермячки

Девочка пропала в июне 2010 года Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об исчезновении малолетней девочки в Пермском крае, которое произошло в июне 2010 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий. Также он требует доложить об установленных обстоятельствах и основаниях принятого решения по остановке предварительного следствия», — сообщили в telegram-канале СК.

Исчезновение пятилетней девочки произошло в июне 2010 года в районе Кунгура. Она отправилась с родителями и друзьями семьи к месту отдыха рядом со скальным массивом Камень Ермак на берегу реки Сылвы. На данный момент отсутствует информация о ее судьбе, а ее местонахождение не установлено.