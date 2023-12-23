На Украине волонтеры уехали за границу за гумпомощью и не вернулись

24 декабря 2023 в 00:24 Размер текста - 17 +

Украинские волонтеры выехали за гумпомощью и не вернулись Фото: Илья Московец © URA.RU За границу отправилось десять украинских волонтеров, чтобы привезти гуманитарную помощь, и не вернулись. Об этом сообщил председатель Херсонской областной администрации Александр Прокудин. «Решили выехать во второй раз и не вернуться назад на Украину. Речь идет о десяти лицах», — сообщил Прокудин в своем telegram-канале. Также он рассказала, что это был не первый такой выезд. Ранее Прокудин уже согласовывал пересечение волонтерами границы, но тогда они привезли обещанную гуманитарную помощь. Во второй раз все вышло иначе. На Украине сложилась тенденция, когда молодые украинцы уезжают из страны, чтобы избежать мобилизации. В соответствии с военным положением, молодым мужчинам, способным к боевым действиям, запрещено покидать Украину. Однако не все молодые украинцы готовы к войне, и они предпринимают усилия, чтобы избежать попадания на фронт, рассказали в El pais.

За границу отправилось десять украинских волонтеров, чтобы привезти гуманитарную помощь, и не вернулись. Об этом сообщил председатель Херсонской областной администрации Александр Прокудин. «Решили выехать во второй раз и не вернуться назад на Украину. Речь идет о десяти лицах», — сообщил Прокудин в своем telegram-канале. Также он рассказала, что это был не первый такой выезд. Ранее Прокудин уже согласовывал пересечение волонтерами границы, но тогда они привезли обещанную гуманитарную помощь. Во второй раз все вышло иначе. На Украине сложилась тенденция, когда молодые украинцы уезжают из страны, чтобы избежать мобилизации. В соответствии с военным положением, молодым мужчинам, способным к боевым действиям, запрещено покидать Украину. Однако не все молодые украинцы готовы к войне, и они предпринимают усилия, чтобы избежать попадания на фронт, рассказали в El pais.