Kyiv post: журналиста RT Красовского отравили по приказу ГУР Украины

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Антону Красовскому становится хуже, передает источник в ГУР Украины Фото:

Российский Журналист телеканала RT Антон Красовский был отравлен по приказу Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщил источник украинского ведомства. Ранее журналист сообщил в своем telegram-канале, что ему стало плохо в начале прошлой недели и сейчас он постепенно приходит в себя.

«Красовский не рассказал, как он заболел, но источник в ГУР сообщил Kyiv Post, что он был отравлен», — передает Kyiv post. Источник отметил, что состояние журналиста продолжает ухудшаться. По его словам, сообщения в telegram-канал были написаны не самим Красовским.

Ранее Антон Красовский сообщил, что в начале прошлой недели у него сильно заболел живот, его начало тошнить и он потерял сознание. На данный момент он постепенно восстанавливается.

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Российский Журналист телеканала RT Антон Красовский был отравлен по приказу Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщил источник украинского ведомства. Ранее журналист сообщил в своем telegram-канале, что ему стало плохо в начале прошлой недели и сейчас он постепенно приходит в себя. «Красовский не рассказал, как он заболел, но источник в ГУР сообщил Kyiv Post, что он был отравлен», — передает Kyiv post. Источник отметил, что состояние журналиста продолжает ухудшаться. По его словам, сообщения в telegram-канал были написаны не самим Красовским. Ранее Антон Красовский сообщил, что в начале прошлой недели у него сильно заболел живот, его начало тошнить и он потерял сознание. На данный момент он постепенно восстанавливается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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