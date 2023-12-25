Kyiv post: журналиста RT Красовского отравили по приказу ГУР Украины

Российский Журналист телеканала RT Антон Красовский был отравлен по приказу Главного управления разведки (ГУР) Украины. Об этом сообщил источник украинского ведомства. Ранее журналист сообщил в своем telegram-канале, что ему стало плохо в начале прошлой недели и сейчас он постепенно приходит в себя.
«Красовский не рассказал, как он заболел, но источник в ГУР сообщил Kyiv Post, что он был отравлен», — передает Kyiv post. Источник отметил, что состояние журналиста продолжает ухудшаться. По его словам, сообщения в telegram-канал были написаны не самим Красовским.
Ранее Антон Красовский сообщил, что в начале прошлой недели у него сильно заболел живот, его начало тошнить и он потерял сознание. На данный момент он постепенно восстанавливается.
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