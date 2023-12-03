Blitz обвинил Зеленского в отравлении жены Буданова

03 декабря 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Жена Кирилла Буданова была отравлена из-за усиления власти Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины Отравление жены начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова было попыткой президента Украины Владимира Зеленского усилить свою власть. Об этом написало издание Blitz. «Череда отравлений является частью попытки Зеленского консолидировать свою власть, особенно после принятия столь раскритикованного решения об отмене президентских выборов в стране», — говорится в материале издания. Отмечается, что такие факторы как покушения, отмена выборов и призывы к отставке указывают на борьбу за власть в Киеве. Ранее стало известно, что жена Буданова попала в больницу с отравлением тяжелыми металлами. Предполагалось, что это сделали с помощью еды. По словам источников из силовых структур, симптомы отравления у нее проявились быстрее из-за маленького веса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения Украины в адрес России в ее причастности к отравлению являются стандартными.

Отравление жены начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова было попыткой президента Украины Владимира Зеленского усилить свою власть. Об этом написало издание Blitz. «Череда отравлений является частью попытки Зеленского консолидировать свою власть, особенно после принятия столь раскритикованного решения об отмене президентских выборов в стране», — говорится в материале издания. Отмечается, что такие факторы как покушения, отмена выборов и призывы к отставке указывают на борьбу за власть в Киеве. Ранее стало известно, что жена Буданова попала в больницу с отравлением тяжелыми металлами. Предполагалось, что это сделали с помощью еды. По словам источников из силовых структур, симптомы отравления у нее проявились быстрее из-за маленького веса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения Украины в адрес России в ее причастности к отравлению являются стандартными.