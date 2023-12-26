Во сколько свердловчанам обойдется классический новогодний стол

Свердловчане потратят на новогодний стол меньше трех тысяч рублей

27 декабря 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Свердловчане смогут за умеренные деньги порадовать себя любимыми блюдами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Чтобы украсить новогодний стол классическими праздничными блюдами — салатами «Оливье», «Сельдь под шубой», запеченной курицей с картофелем, мандаринами и шампанским — свердловчанам придется потратить меньше трех тысяч рублей. Корреспондент URA.RU рассчитал среднюю стоимость новогодних яств из данных Свердловскстата и цен в магазинах «Пятерочка», «Магнит» и «Перекресток в приложении «Яндекс Еда». За килограммовую порцию традиционного праздничного блюда — «Селедка под шубой» — уральцы в среднем заплатят 232,5 рубля. В эту сумму входят 300 граммов филе соленой селедки (170 р.), одна крупная свекла (17 р.), четыре средних картофелины (10 р.), две моркови (7 р.), лук (4 р.) и майонез (150 грамм, 24,5 р.). Сколько будет стоить приготовить килограмм «Оливье», агентство писало ранее. Новость по теме Как собрать новогодний стол в разный бюджет: идеи для праздничного меню При этом по расчетам «СберМаркета» шесть порций той же «Селедки под шубой», но с добавлением яиц и зелени, будет стоить дороже — 329 рублей. Стоимость ингредиентов в этом случае: филе полкило селедки — 199,99 рубля, полкило морковь — 13,35 рублей, полкило свеклы — 13,82 рублей, полкило картошки — 8,3 рублей, 200 граммов репчатого лука — 5,5 рублей, 200 гр майонеза — 37,49 р., три куриных яйца — 20,5 рублей и 25 граммов зеленого лука для украшения — 29,9 рублей. Стоимость горячего — запеченной куриной тушки с картошкой и луком — в среднем обойдется в 379 рублей за трехкилограммовую порцию. Бутерброды с красной икрой будут стоить 590 рублей, в эту сумму входит 100 граммов икры, полкило хлеба и 60 граммов сливочного масла. Еще один атрибут новогоднего стола — мандарины. В Свердловской области килограмм стоит в среднем от 190 до 250 рублей, стоимость разнится в зависимости от сорта фруктов. Что касается алкоголя, то, по расчетам «СберМаркета», на компанию из шести человек хватит трех бутылок игристого вина общей стоимостью 1169,97 рубля. Таким образом, в среднем классический новогодний стол свердловчанам обойдется от 2871,5 до 2968 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы украсить новогодний стол классическими праздничными блюдами — салатами «Оливье», «Сельдь под шубой», запеченной курицей с картофелем, мандаринами и шампанским — свердловчанам придется потратить меньше трех тысяч рублей. Корреспондент URA.RU рассчитал среднюю стоимость новогодних яств из данных Свердловскстата и цен в магазинах «Пятерочка», «Магнит» и «Перекресток в приложении «Яндекс Еда». За килограммовую порцию традиционного праздничного блюда — «Селедка под шубой» — уральцы в среднем заплатят 232,5 рубля. В эту сумму входят 300 граммов филе соленой селедки (170 р.), одна крупная свекла (17 р.), четыре средних картофелины (10 р.), две моркови (7 р.), лук (4 р.) и майонез (150 грамм, 24,5 р.). Сколько будет стоить приготовить килограмм «Оливье», агентство писало ранее. При этом по расчетам «СберМаркета» шесть порций той же «Селедки под шубой», но с добавлением яиц и зелени, будет стоить дороже — 329 рублей. Стоимость ингредиентов в этом случае: филе полкило селедки — 199,99 рубля, полкило морковь — 13,35 рублей, полкило свеклы — 13,82 рублей, полкило картошки — 8,3 рублей, 200 граммов репчатого лука — 5,5 рублей, 200 гр майонеза — 37,49 р., три куриных яйца — 20,5 рублей и 25 граммов зеленого лука для украшения — 29,9 рублей. Стоимость горячего — запеченной куриной тушки с картошкой и луком — в среднем обойдется в 379 рублей за трехкилограммовую порцию. Бутерброды с красной икрой будут стоить 590 рублей, в эту сумму входит 100 граммов икры, полкило хлеба и 60 граммов сливочного масла. Еще один атрибут новогоднего стола — мандарины. В Свердловской области килограмм стоит в среднем от 190 до 250 рублей, стоимость разнится в зависимости от сорта фруктов. Что касается алкоголя, то, по расчетам «СберМаркета», на компанию из шести человек хватит трех бутылок игристого вина общей стоимостью 1169,97 рубля. Таким образом, в среднем классический новогодний стол свердловчанам обойдется от 2871,5 до 2968 рублей.