Сколько в Екатеринбурге стоит приготовить «Оливье». Инфографика

Килограмм вегетарианского оливье обойдется екатеринбуржцам дороже на 150 рублей
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Сет за 700 рублей в ресторане Kitchen, "Сойка", "Малиновка", Cibo и "Паштет". Екатеринбург, оливье, еда, kitchen
Классическая версия главного новогоднего блюда выйдет дешевле, чем вегетарианская Фото:

Оригинальная версия салата «Оливье» для екатеринбуржцев будет стоить 250 рублей — на 150 рублей дешевле, чем вегетарианская. По просьбе URA.RU технолог одного из предприятий рассчитал среднюю стоимость за один килограмм каждого вида салата с учетом средней стоимости продуктов в сетевых магазинах.

Приготовить килограмм классического салата «Оливье» в среднем екатеринбуржцам обойдется в 250 рублей. Самыми дорогими ингредиентами являются докторская колбаса, яйца и маринованные огурцы. Самые бюджетные- картофель и морковь.

Килограмм вегетарианской версии салата «Оливье» в среднем будет стоить 400 рублей. В этом случае самыми дорогими ингредиентами выходят тофу (пищевой продукт из соевых бобов) и авокадо. Меньше всего придется потратиться, также, как и в классической версии салата, на картошку и морковь.

Средняя стоимость одного килограмма классического «Оливье»
Средняя стоимость одного килограмма классического «Оливье»
Средняя стоимость одного килограмма сегетарианского «Оливье»
Средняя стоимость одного килограмма сегетарианского «Оливье»

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Оригинальная версия салата «Оливье» для екатеринбуржцев будет стоить 250 рублей — на 150 рублей дешевле, чем вегетарианская. По просьбе URA.RU технолог одного из предприятий рассчитал среднюю стоимость за один килограмм каждого вида салата с учетом средней стоимости продуктов в сетевых магазинах. Приготовить килограмм классического салата «Оливье» в среднем екатеринбуржцам обойдется в 250 рублей. Самыми дорогими ингредиентами являются докторская колбаса, яйца и маринованные огурцы. Самые бюджетные- картофель и морковь. Килограмм вегетарианской версии салата «Оливье» в среднем будет стоить 400 рублей. В этом случае самыми дорогими ингредиентами выходят тофу (пищевой продукт из соевых бобов) и авокадо. Меньше всего придется потратиться, также, как и в классической версии салата, на картошку и морковь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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