Сколько в Екатеринбурге стоит приготовить «Оливье». Инфографика

Килограмм вегетарианского оливье обойдется екатеринбуржцам дороже на 150 рублей

08 декабря 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

Классическая версия главного новогоднего блюда выйдет дешевле, чем вегетарианская Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Оригинальная версия салата «Оливье» для екатеринбуржцев будет стоить 250 рублей — на 150 рублей дешевле, чем вегетарианская. По просьбе URA.RU технолог одного из предприятий рассчитал среднюю стоимость за один килограмм каждого вида салата с учетом средней стоимости продуктов в сетевых магазинах. Приготовить килограмм классического салата «Оливье» в среднем екатеринбуржцам обойдется в 250 рублей. Самыми дорогими ингредиентами являются докторская колбаса, яйца и маринованные огурцы. Самые бюджетные- картофель и морковь. Килограмм вегетарианской версии салата «Оливье» в среднем будет стоить 400 рублей. В этом случае самыми дорогими ингредиентами выходят тофу (пищевой продукт из соевых бобов) и авокадо. Меньше всего придется потратиться, также, как и в классической версии салата, на картошку и морковь. Средняя стоимость одного килограмма классического «Оливье» URA.RU Средняя стоимость одного килограмма сегетарианского «Оливье» URA.RU

Оригинальная версия салата «Оливье» для екатеринбуржцев будет стоить 250 рублей — на 150 рублей дешевле, чем вегетарианская. По просьбе URA.RU технолог одного из предприятий рассчитал среднюю стоимость за один килограмм каждого вида салата с учетом средней стоимости продуктов в сетевых магазинах. Приготовить килограмм классического салата «Оливье» в среднем екатеринбуржцам обойдется в 250 рублей. Самыми дорогими ингредиентами являются докторская колбаса, яйца и маринованные огурцы. Самые бюджетные- картофель и морковь. Килограмм вегетарианской версии салата «Оливье» в среднем будет стоить 400 рублей. В этом случае самыми дорогими ингредиентами выходят тофу (пищевой продукт из соевых бобов) и авокадо. Меньше всего придется потратиться, также, как и в классической версии салата, на картошку и морковь.