Оригинальная версия салата «Оливье» для екатеринбуржцев будет стоить 250 рублей — на 150 рублей дешевле, чем вегетарианская. По просьбе URA.RU технолог одного из предприятий рассчитал среднюю стоимость за один килограмм каждого вида салата с учетом средней стоимости продуктов в сетевых магазинах.
Приготовить килограмм классического салата «Оливье» в среднем екатеринбуржцам обойдется в 250 рублей. Самыми дорогими ингредиентами являются докторская колбаса, яйца и маринованные огурцы. Самые бюджетные- картофель и морковь.
Килограмм вегетарианской версии салата «Оливье» в среднем будет стоить 400 рублей. В этом случае самыми дорогими ингредиентами выходят тофу (пищевой продукт из соевых бобов) и авокадо. Меньше всего придется потратиться, также, как и в классической версии салата, на картошку и морковь.
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