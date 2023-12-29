29 декабря 2023

В ХМАО перекрыли еще одну трассу из-за метели и снегопада

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Ограничения действуют до нормализации погоды и приведения трассы в нормативное состояние Фото:

В Белоярском районе ХМАО вечером 29 декабря из-за сильного снегопада, метели и ограничения видимости перекрыли автодорогу Белоярский — Полноват. Об этом сообщает окружной Управтодор в соцсети.

«Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями (обильный продолжительный снегопад, ветер, метель, ограниченная видимость, рыхлый снег, снежные заносы) с 19:00 29.12.2023 на зимней автомобильной дороге Белоярского района Белоярский — Полноват введено ограничение движения для всех транспортных средств, кроме машин экстренных служб», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Ограничение действует до наступления благоприятных погодных условий и приведения трассы в нормативное состояние.

На ХМАО и ЯНАО 29 декабря вновь обрушился снегопад и метель. Из-за неблагоприятных погодных условий сотрудники ГИБДД ХМАО перекрыли федеральную трассу Тюмень — Ханты-Мансийск. Ограничения коснулись и участка трассы от Карамовского поста на выезде из Ноябрьска (ЯНАО) до Сургута. Из-за высокой вероятности возникновения ДТП автоинспекторы рекомендуют воздержаться от поездок.

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В Белоярском районе ХМАО вечером 29 декабря из-за сильного снегопада, метели и ограничения видимости перекрыли автодорогу Белоярский — Полноват. Об этом сообщает окружной Управтодор в соцсети. «Внимание! В связи с неблагоприятными погодными условиями (обильный продолжительный снегопад, ветер, метель, ограниченная видимость, рыхлый снег, снежные заносы) с 19:00 29.12.2023 на зимней автомобильной дороге Белоярского района Белоярский — Полноват введено ограничение движения для всех транспортных средств, кроме машин экстренных служб», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Ограничение действует до наступления благоприятных погодных условий и приведения трассы в нормативное состояние. На ХМАО и ЯНАО 29 декабря вновь обрушился снегопад и метель. Из-за неблагоприятных погодных условий сотрудники ГИБДД ХМАО перекрыли федеральную трассу Тюмень — Ханты-Мансийск. Ограничения коснулись и участка трассы от Карамовского поста на выезде из Ноябрьска (ЯНАО) до Сургута. Из-за высокой вероятности возникновения ДТП автоинспекторы рекомендуют воздержаться от поездок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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