В МИД России заявили о полной неэффективности санкций против России

МИД РФ: арсенал антироссийских санкций скудеет
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Россия готова к санкциям Евросоюза, заявил Дмитрий Биричевский Фото:
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Арсенал антироссийских санкций скудеет, а их эффективность снижается. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

«Такая политика явно выдыхается, ее арсенал скудеет, эффективность стремительно падает», — сказал Биричевский РИА Новости. Он добавил, что Россия готова к санкциям Евросоюза. По его словам, они приносят все больше ущерба самим странам-инициаторам, а также не остаются без ответной реакции Москвы.

Ранее Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Отмечается, что с 1 января ЕС вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. На это отреагировали в МИД РФ, передает телеканал 360. Там также сообщили, что Россия расширила список представителей стран евроинститутов и стран-членов ЕС, которым запрещен въезд в страну.

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Арсенал антироссийских санкций скудеет, а их эффективность снижается. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский. «Такая политика явно выдыхается, ее арсенал скудеет, эффективность стремительно падает», — сказал Биричевский РИА Новости. Он добавил, что Россия готова к санкциям Евросоюза. По его словам, они приносят все больше ущерба самим странам-инициаторам, а также не остаются без ответной реакции Москвы. Ранее Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Отмечается, что с 1 января ЕС вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. На это отреагировали в МИД РФ, передает телеканал 360. Там также сообщили, что Россия расширила список представителей стран евроинститутов и стран-членов ЕС, которым запрещен въезд в страну.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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