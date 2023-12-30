В МИД России заявили о полной неэффективности санкций против России

Арсенал антироссийских санкций скудеет, а их эффективность снижается. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
«Такая политика явно выдыхается, ее арсенал скудеет, эффективность стремительно падает», — сказал Биричевский РИА Новости. Он добавил, что Россия готова к санкциям Евросоюза. По его словам, они приносят все больше ущерба самим странам-инициаторам, а также не остаются без ответной реакции Москвы.
Ранее Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Отмечается, что с 1 января ЕС вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. На это отреагировали в МИД РФ, передает телеканал 360. Там также сообщили, что Россия расширила список представителей стран евроинститутов и стран-членов ЕС, которым запрещен въезд в страну.
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