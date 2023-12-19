В МИД РФ жестко отреагировали на 12-й пакет санкций ЕС

МИД: РФ расширила список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд
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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, садовое кольцо
Москва будет давать ответ на любые недружественные акции стран Запада, заявили в МИД РФ Фото:
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Россия расширила список представителей стран евроинститутов и стран — членов ЕС, которым запрещен въезд в страну в ответ на 12-й пакет санкций Евросоюза. Об этом сообщили в МИД РФ.

«РФ в ответ на 12-й пакет санкций ЕС расширила список представителей стран Евросоюза, которым запрещен въезд», — говорится в сообщении МИД, передает ТАСС. Отмечается, что Москва будет давать ответ на любые недружественные акции стран Запада. Там добавили, что к тем, кому запрещен въезд в РФ, относятся представители силовых ведомств и граждане стран Евросоюза, которые оказывают военную поддержку Киеву.

Ранее Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Отмечается, что с 1 января ЕС вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. Кроме того, вводятся ограничения на импорт сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки, литиевых аккумуляторов, а также комплектующих для БПЛА, передает «Национальная служба новостей».

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Россия расширила список представителей стран евроинститутов и стран — членов ЕС, которым запрещен въезд в страну в ответ на 12-й пакет санкций Евросоюза. Об этом сообщили в МИД РФ. «РФ в ответ на 12-й пакет санкций ЕС расширила список представителей стран Евросоюза, которым запрещен въезд», — говорится в сообщении МИД, передает ТАСС. Отмечается, что Москва будет давать ответ на любые недружественные акции стран Запада. Там добавили, что к тем, кому запрещен въезд в РФ, относятся представители силовых ведомств и граждане стран Евросоюза, которые оказывают военную поддержку Киеву. Ранее Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Отмечается, что с 1 января ЕС вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. Кроме того, вводятся ограничения на импорт сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки, литиевых аккумуляторов, а также комплектующих для БПЛА, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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