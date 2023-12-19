В МИД РФ жестко отреагировали на 12-й пакет санкций ЕС

МИД: РФ расширила список представителей стран ЕС, которым запрещен въезд

19 декабря 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Москва будет давать ответ на любые недружественные акции стран Запада, заявили в МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия расширила список представителей стран евроинститутов и стран — членов ЕС, которым запрещен въезд в страну в ответ на 12-й пакет санкций Евросоюза. Об этом сообщили в МИД РФ. «РФ в ответ на 12-й пакет санкций ЕС расширила список представителей стран Евросоюза, которым запрещен въезд», — говорится в сообщении МИД, передает ТАСС. Отмечается, что Москва будет давать ответ на любые недружественные акции стран Запада. Там добавили, что к тем, кому запрещен въезд в РФ, относятся представители силовых ведомств и граждане стран Евросоюза, которые оказывают военную поддержку Киеву. Ранее Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Отмечается, что с 1 января ЕС вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. Кроме того, вводятся ограничения на импорт сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки, литиевых аккумуляторов, а также комплектующих для БПЛА, передает «Национальная служба новостей».

Россия расширила список представителей стран евроинститутов и стран — членов ЕС, которым запрещен въезд в страну в ответ на 12-й пакет санкций Евросоюза. Об этом сообщили в МИД РФ. «РФ в ответ на 12-й пакет санкций ЕС расширила список представителей стран Евросоюза, которым запрещен въезд», — говорится в сообщении МИД, передает ТАСС. Отмечается, что Москва будет давать ответ на любые недружественные акции стран Запада. Там добавили, что к тем, кому запрещен въезд в РФ, относятся представители силовых ведомств и граждане стран Евросоюза, которые оказывают военную поддержку Киеву. Ранее Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Отмечается, что с 1 января ЕС вводит ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России. Кроме того, вводятся ограничения на импорт сжиженного пропана, медной и алюминиевой проволоки, литиевых аккумуляторов, а также комплектующих для БПЛА, передает «Национальная служба новостей».