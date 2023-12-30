Путин: Москва заинтересована в сотрудничестве с Туркменистаном во всех сферах

30 декабря 2023 в 09:02 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия и Туркмения будут наращивать сотрудничество Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия заинтересована в сотрудничестве с Туркменистаном во всех областях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Уверен, что Москва и Ашхабад будут и в дальнейшем последовательно наращивать плодотворное сотрудничество во всех областях», — написал Путин в поздравительном письме председателю Халк Маслахаты (Народного совета — прим. URA.RU) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову. Его содержание приводит Turkmenportal. Он также выразил уверенность в том, что Россия и Туркмения будут координировать усилия в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности. Президент пожелал руководству Республики здоровья и успехов, а гражданам — благополучия и процветания. Ранее президент Туркмении Сердар Бердымухамедов во время телефонного разговора с Путиным отметил его личный вклад в развитие отношений между странами. Глава Республики выразил российскому лидеру огромную признательность за личное внимание и всемерную поддержку, передает деловое издание «Взгляд».

Россия заинтересована в сотрудничестве с Туркменистаном во всех областях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Уверен, что Москва и Ашхабад будут и в дальнейшем последовательно наращивать плодотворное сотрудничество во всех областях», — написал Путин в поздравительном письме председателю Халк Маслахаты (Народного совета — прим. URA.RU) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову. Его содержание приводит Turkmenportal. Он также выразил уверенность в том, что Россия и Туркмения будут координировать усилия в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности. Президент пожелал руководству Республики здоровья и успехов, а гражданам — благополучия и процветания. Ранее президент Туркмении Сердар Бердымухамедов во время телефонного разговора с Путиным отметил его личный вклад в развитие отношений между странами. Глава Республики выразил российскому лидеру огромную признательность за личное внимание и всемерную поддержку, передает деловое издание «Взгляд».