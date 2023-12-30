Путин: Москва заинтересована в сотрудничестве с Туркменистаном во всех сферах

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Михаил Мишустин на возложении цветов к мемориалу "Народная память". Ашхабад , возложение цветов, почетный караул, туркменистан
Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия и Туркмения будут наращивать сотрудничество Фото:

Россия заинтересована в сотрудничестве с Туркменистаном во всех областях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Уверен, что Москва и Ашхабад будут и в дальнейшем последовательно наращивать плодотворное сотрудничество во всех областях», — написал Путин в поздравительном письме председателю Халк Маслахаты (Народного совета — прим. URA.RU) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову. Его содержание приводит Turkmenportal.

Он также выразил уверенность в том, что Россия и Туркмения будут координировать усилия в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности. Президент пожелал руководству Республики здоровья и успехов, а гражданам — благополучия и процветания.

Ранее президент Туркмении Сердар Бердымухамедов во время телефонного разговора с Путиным отметил его личный вклад в развитие отношений между странами. Глава Республики выразил российскому лидеру огромную признательность за личное внимание и всемерную поддержку, передает деловое издание «Взгляд».

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Россия заинтересована в сотрудничестве с Туркменистаном во всех областях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Уверен, что Москва и Ашхабад будут и в дальнейшем последовательно наращивать плодотворное сотрудничество во всех областях», — написал Путин в поздравительном письме председателю Халк Маслахаты (Народного совета — прим. URA.RU) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову. Его содержание приводит Turkmenportal. Он также выразил уверенность в том, что Россия и Туркмения будут координировать усилия в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности. Президент пожелал руководству Республики здоровья и успехов, а гражданам — благополучия и процветания. Ранее президент Туркмении Сердар Бердымухамедов во время телефонного разговора с Путиным отметил его личный вклад в развитие отношений между странами. Глава Республики выразил российскому лидеру огромную признательность за личное внимание и всемерную поддержку, передает деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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