Путин: Москва заинтересована в сотрудничестве с Туркменистаном во всех сферах

Россия заинтересована в сотрудничестве с Туркменистаном во всех областях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Уверен, что Москва и Ашхабад будут и в дальнейшем последовательно наращивать плодотворное сотрудничество во всех областях», — написал Путин в поздравительном письме председателю Халк Маслахаты (Народного совета — прим. URA.RU) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову. Его
Он также выразил уверенность в том, что Россия и Туркмения будут координировать усилия в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности. Президент пожелал руководству Республики здоровья и успехов, а гражданам — благополучия и процветания.
Ранее президент Туркмении Сердар Бердымухамедов во время телефонного разговора с Путиным отметил его личный вклад в развитие отношений между странами. Глава Республики выразил российскому лидеру огромную признательность за личное внимание и всемерную поддержку, передает деловое издание «Взгляд».
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