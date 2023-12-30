Зеленский получил военный план на 2024 год

31 декабря 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Зеленский не уточнил подробности документа Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский на последнем заседании штаба Верховного главнокомандующего получил военный план на 2024 год. Об этом украинский лидер заявил в своем вечернем обращении. «Особым было заседание штаба Верховного главнокомандующего, подведшее итоги года. Также был представлен наш план действий на 2024 год», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале. Подробности документа не разглашаются. На заседании он заслушал доклады от военной разведки об общих военно-политических ожиданиях и возможных мировых событиях. Зеленский поблагодарил союзников за помощь и поддержку и выразил надежду, что она продолжится и в 2024 году. В Киеве ранее выразили беспокойство тем, что Лондон до сих пор не обнародовал официальный бюджет военной помощи на 2024 год. Советник Зеленского уточнял, что это мешает планировать боевые действия долгосрочную перспективу и заранее закупать необходимое оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский на последнем заседании штаба Верховного главнокомандующего получил военный план на 2024 год. Об этом украинский лидер заявил в своем вечернем обращении. «Особым было заседание штаба Верховного главнокомандующего, подведшее итоги года. Также был представлен наш план действий на 2024 год», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале. Подробности документа не разглашаются. На заседании он заслушал доклады от военной разведки об общих военно-политических ожиданиях и возможных мировых событиях. Зеленский поблагодарил союзников за помощь и поддержку и выразил надежду, что она продолжится и в 2024 году. В Киеве ранее выразили беспокойство тем, что Лондон до сих пор не обнародовал официальный бюджет военной помощи на 2024 год. Советник Зеленского уточнял, что это мешает планировать боевые действия долгосрочную перспективу и заранее закупать необходимое оружие.