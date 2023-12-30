30 декабря 2023

Зеленский получил военный план на 2024 год

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Зеленский не уточнил подробности документа Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский на последнем заседании штаба Верховного главнокомандующего получил военный план на 2024 год. Об этом украинский лидер заявил в своем вечернем обращении.

«Особым было заседание штаба Верховного главнокомандующего, подведшее итоги года. Также был представлен наш план действий на 2024 год», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале. Подробности документа не разглашаются.

На заседании он заслушал доклады от военной разведки об общих военно-политических ожиданиях и возможных мировых событиях. Зеленский поблагодарил союзников за помощь и поддержку и выразил надежду, что она продолжится и в 2024 году.

В Киеве ранее выразили беспокойство тем, что Лондон до сих пор не обнародовал официальный бюджет военной помощи на 2024 год. Советник Зеленского уточнял, что это мешает планировать боевые действия долгосрочную перспективу и заранее закупать необходимое оружие.

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Президент Украины Владимир Зеленский на последнем заседании штаба Верховного главнокомандующего получил военный план на 2024 год. Об этом украинский лидер заявил в своем вечернем обращении. «Особым было заседание штаба Верховного главнокомандующего, подведшее итоги года. Также был представлен наш план действий на 2024 год», — сообщил Зеленский в своем telegram-канале. Подробности документа не разглашаются. На заседании он заслушал доклады от военной разведки об общих военно-политических ожиданиях и возможных мировых событиях. Зеленский поблагодарил союзников за помощь и поддержку и выразил надежду, что она продолжится и в 2024 году. В Киеве ранее выразили беспокойство тем, что Лондон до сих пор не обнародовал официальный бюджет военной помощи на 2024 год. Советник Зеленского уточнял, что это мешает планировать боевые действия долгосрочную перспективу и заранее закупать необходимое оружие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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