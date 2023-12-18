В Киеве обеспокоились из-за отсутствия помощи Британии

Советник Зеленского: отсутствие помощи Британии негативно скажется на ВСУ

18 декабря 2023 в 09:51 Размер текста - 17 +

Советник Зеленского выразил обеспокоенность отсутствием планов о выделении военной помощи со стороны Британии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве обеспокоены тем, что Лондон до сих пор не обнародовал официальный бюджет военной помощи на 2024 год. Об этом сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского, пожелавший остаться анонимным. «В Киеве беспокоятся из-за того, что Лондон до сих пор не обнародовал официальный бюджет военной помощи на следующий год», — сказал советник Зеленского в интервью Welt . Он выразил опасение, что это может сказаться на ходе боевых действий. По его словам, украинские военные не смогут строить планы на долгосрочную перспективу и заранее закупать необходимое оружие. Ранее в Британии заявили о тупиковой ситуации на Украине. По мнению публициста Мэттью Пэрриса, в стране уже ощущают, что конфликт заходит в тупик. Он отметил, что Киев срочно нужно вооружить, чтобы украинская сторона могла подойти к вопросу переговоров с позиции максимальной силы. Вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл подчеркнул, что преимущество России на поле боя становится все более очевидным, в то время, как ВСУ испытывают проблемы с нехваткой вооружения.

В Киеве обеспокоены тем, что Лондон до сих пор не обнародовал официальный бюджет военной помощи на 2024 год. Об этом сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского, пожелавший остаться анонимным. «В Киеве беспокоятся из-за того, что Лондон до сих пор не обнародовал официальный бюджет военной помощи на следующий год», — сказал советник Зеленского в интервью Welt. Он выразил опасение, что это может сказаться на ходе боевых действий. По его словам, украинские военные не смогут строить планы на долгосрочную перспективу и заранее закупать необходимое оружие. Ранее в Британии заявили о тупиковой ситуации на Украине. По мнению публициста Мэттью Пэрриса, в стране уже ощущают, что конфликт заходит в тупик. Он отметил, что Киев срочно нужно вооружить, чтобы украинская сторона могла подойти к вопросу переговоров с позиции максимальной силы. Вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл подчеркнул, что преимущество России на поле боя становится все более очевидным, в то время, как ВСУ испытывают проблемы с нехваткой вооружения.