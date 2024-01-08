В ХМАО из-за морозов отменили занятия для учеников второй смены

В Белоярском отменили занятия у школьников второй смены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В школах города Белоярский (ХМАО) отменили занятия второй смены для учеников с 1-го по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуги».



«2024 занятия второй смены с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления: температура -29.5°, ветер 1 м/с», — говорится в сообщении об актировке.



Ранее URA.RU сообщало, что в школах Октябрьского и Березовского районов ХМАО отменили занятия для учеников первой смены. Актировку объявили для школьников с 1-го по 4-й класс.