08 января 2024
07 января 2024

В ХМАО из-за морозов отменили занятия для учеников второй смены

© Служба новостей «URA.RU»
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В Белоярском отменили занятия у школьников второй смены Фото:

В школах города Белоярский (ХМАО) отменили занятия второй смены для учеников с 1-го по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуги».

«2024 занятия второй смены с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления: температура -29.5°, ветер 1 м/с», — говорится в сообщении об актировке.

Ранее URA.RU сообщало, что в школах Октябрьского и Березовского районов ХМАО отменили занятия для учеников первой смены. Актировку объявили для школьников с 1-го по 4-й класс.

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В школах города Белоярский (ХМАО) отменили занятия второй смены для учеников с 1-го по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуги». «2024 занятия второй смены с 1 по 4 класс отменяются. На момент объявления: температура -29.5°, ветер 1 м/с», — говорится в сообщении об актировке. Ранее URA.RU сообщало, что в школах Октябрьского и Березовского районов ХМАО отменили занятия для учеников первой смены. Актировку объявили для школьников с 1-го по 4-й класс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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