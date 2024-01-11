В ХМАО обустроят новые территории для отдыха в 2024 году

В Нягани (ХМАО) в этом году проведут благоустройство двух территорий для отдыха — парк «Западный» и сквер в пятом микрорайоне. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«Оба пространства для реконструкции в 2024 году выбрали местные жители. Первая точка притяжения — парк „Западный“, который появится на улице Чернышова. Там будет обустроены детская и скейт площадки, сцена, места для занятия воркаутом, пешеходные и роликовые дорожки», — написала пресс-служба в telegram-канале. Там дополнили, что планируется подготовить территорию для предпринимателей
Второе место для отдыха — сквер в пятом микрорайоне. В нем планируется обустройство лесной зоны с мостиками-пандусами, скамьями, урнами и освещением.
Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин сообщил, что в этом году пройдет благоустройство набережной реки Иртыш. Уточняется, что на там организуют площадку для отдыха и спорта. Появится многофункциональный гимнастический комплекс, трибуна, беседки и новые прогулочные маршруты.
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