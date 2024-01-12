В поддержку самовыдвижения Путина собрано более 1,8 млн подписей

В избирательном штабе президента Владимира Путина анонсировали, что в поддержку его самовыдвижения на предстоящие выборы собрано свыше 1,8 млн подписей. Первые партии документов в штаб доставили все 89 регионов России.
«Собрано более 1,8 млн подписей в поддержку самовыдвижения Путина», — передает ТАСС информацию из штаба. В центральный штаб были доставлены первые партии документов из всех 89 регионов.
Ранее сообщалось, что в поддержку самовыдвижения Путина было собрано 1,3 млн подписей. Отмечается, что в штаб поступили подписи еще из 13 регионов. До этого их выслали 45 регионов. На данный момент идет проверка и подсчет всех документов.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.