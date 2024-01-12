В поддержку самовыдвижения Путина собрано более 1,8 млн подписей

12 января 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

В штаб отправили партии документов из 89 регионов РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В избирательном штабе президента Владимира Путина анонсировали, что в поддержку его самовыдвижения на предстоящие выборы собрано свыше 1,8 млн подписей. Первые партии документов в штаб доставили все 89 регионов России. «Собрано более 1,8 млн подписей в поддержку самовыдвижения Путина», — передает ТАСС информацию из штаба. В центральный штаб были доставлены первые партии документов из всех 89 регионов. Ранее сообщалось, что в поддержку самовыдвижения Путина было собрано 1,3 млн подписей. Отмечается, что в штаб поступили подписи еще из 13 регионов. До этого их выслали 45 регионов. На данный момент идет проверка и подсчет всех документов.

В избирательном штабе президента Владимира Путина анонсировали, что в поддержку его самовыдвижения на предстоящие выборы собрано свыше 1,8 млн подписей. Первые партии документов в штаб доставили все 89 регионов России. «Собрано более 1,8 млн подписей в поддержку самовыдвижения Путина», — передает ТАСС информацию из штаба. В центральный штаб были доставлены первые партии документов из всех 89 регионов. Ранее сообщалось, что в поддержку самовыдвижения Путина было собрано 1,3 млн подписей. Отмечается, что в штаб поступили подписи еще из 13 регионов. До этого их выслали 45 регионов. На данный момент идет проверка и подсчет всех документов.