В поддержку самовыдвижения Путина собрано более 1,8 млн подписей

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Выборы президента РФ, волонтеры в ТРК Родник. Челябинск, выборы президента рф, волонтеры путина
В штаб отправили партии документов из 89 регионов РФ Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В избирательном штабе президента Владимира Путина анонсировали, что в поддержку его самовыдвижения на предстоящие выборы собрано свыше 1,8 млн подписей. Первые партии документов в штаб доставили все 89 регионов России.

«Собрано более 1,8 млн подписей в поддержку самовыдвижения Путина», — передает ТАСС информацию из штаба. В центральный штаб были доставлены первые партии документов из всех 89 регионов.

Ранее сообщалось, что в поддержку самовыдвижения Путина было собрано 1,3 млн подписей. Отмечается, что в штаб поступили подписи еще из 13 регионов. До этого их выслали 45 регионов. На данный момент идет проверка и подсчет всех документов.

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В избирательном штабе президента Владимира Путина анонсировали, что в поддержку его самовыдвижения на предстоящие выборы собрано свыше 1,8 млн подписей. Первые партии документов в штаб доставили все 89 регионов России. «Собрано более 1,8 млн подписей в поддержку самовыдвижения Путина», — передает ТАСС информацию из штаба. В центральный штаб были доставлены первые партии документов из всех 89 регионов. Ранее сообщалось, что в поддержку самовыдвижения Путина было собрано 1,3 млн подписей. Отмечается, что в штаб поступили подписи еще из 13 регионов. До этого их выслали 45 регионов. На данный момент идет проверка и подсчет всех документов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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