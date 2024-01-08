Лысенко: в поддержку Путина собрано более 1,3 млн подписей по всей России

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Выборы президента РФ, волонтеры в ТРК Родник. Челябинск, вагнер александр
В поддержку самовыдвижения Путина по всей стране собрали более 1,3 млн подписей Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Более 1,3 млн подписей собрано по всей России в поддержку самовыдвижения кандидата Владимира Путина в выборы президента. Об этом сообщила сопредседатель избирательного штаба, главврач Московской городской больницы №52, Герой Труда Марьяна Лысенко.

«На сегодняшний день мы собрали в поддержку нашего кандидата на пост президента России Владимира Владимировича Путина порядка одного миллиона 300 тысяч подписей», — передает слова Лысенко РИА Новости. Подписи поступили в его Центральный избирательный штаб в понедельник, 8 января.

Корреспондент ТАСС передает, что в штаб Путина поступили подписи еще из 13 регионов. Документы предоставили Башкирия, Мордовия, Татарстан, Чувашия, Удмуртия, Марий Эл, а также Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская область и Пермский край. Ранее штаб получил подписи из 45 регионов. На данный момент идет проверка и подсчет документов.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 23 декабря. Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова говорила о том, что более 30 человек претендуют на пост президента РФ. ЦИК завершил прием документов для участия в выборах президента 1 января.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: с 15 по 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.

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Более 1,3 млн подписей собрано по всей России в поддержку самовыдвижения кандидата Владимира Путина в выборы президента. Об этом сообщила сопредседатель избирательного штаба, главврач Московской городской больницы №52, Герой Труда Марьяна Лысенко. «На сегодняшний день мы собрали в поддержку нашего кандидата на пост президента России Владимира Владимировича Путина порядка одного миллиона 300 тысяч подписей», — передает слова Лысенко РИА Новости. Подписи поступили в его Центральный избирательный штаб в понедельник, 8 января. Корреспондент ТАСС передает, что в штаб Путина поступили подписи еще из 13 регионов. Документы предоставили Башкирия, Мордовия, Татарстан, Чувашия, Удмуртия, Марий Эл, а также Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская область и Пермский край. Ранее штаб получил подписи из 45 регионов. На данный момент идет проверка и подсчет документов. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 23 декабря. Ранее председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова говорила о том, что более 30 человек претендуют на пост президента РФ. ЦИК завершил прием документов для участия в выборах президента 1 января. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: с 15 по 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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