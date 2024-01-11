11 января 2024

Директор хлебозавода в ХМАО объяснил, почему повысил цены на хлеб

Директор хлебозавода в ХМАО заявил о подорожании расходов и росте цен на хлеб
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Покупатели в ТЦ. Курган, торговый центр, покупатели, хлеб, магазин, супермаркет, продукты питания
Сургутский хлебозавод поднял цены на хлеб Фото:
новость из сюжета
Цены на товары в России

В Сургуте директор хлебозавода СГМУП «СХЗ» Сергей Пустозеров объяснил причины роста цен на продукцию предприятия. В беседе с URA.RU он сообщил, что повышение стоимости вызвано удорожанием затрат и подъемом минимального размера оплаты труда.

«Да, мы поднимаем цены на 7-10% в зависимости от вида продукции. Это неизбежно, потому что все дорожает. МРОТ подняли, зарплату людям тоже надо увеличивать — соответственно растет и цена на хлеб. Это и транспортные расходы, и логистика, и электроэнергия — дорожает все. В себестоимость булки входят затраты не только на сырье», — поделился Пустозеров.

По словам директора, два года завод не повышал цены. В ряде торговых точек стоимость булок выросла уже с 10 января. В сетевых магазинах и остальных местах продаже цены поднимут чуть позже. «Рост цен не превысит 10%», — заверил Пустозеров.

Ранее URA.RU писало о том, что хлебозавод Сургута решил резко поднять цены на свою продукцию. Уведомление получил один из местных предпринимателей.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте директор хлебозавода СГМУП «СХЗ» Сергей Пустозеров объяснил причины роста цен на продукцию предприятия. В беседе с URA.RU он сообщил, что повышение стоимости вызвано удорожанием затрат и подъемом минимального размера оплаты труда. «Да, мы поднимаем цены на 7-10% в зависимости от вида продукции. Это неизбежно, потому что все дорожает. МРОТ подняли, зарплату людям тоже надо увеличивать — соответственно растет и цена на хлеб. Это и транспортные расходы, и логистика, и электроэнергия — дорожает все. В себестоимость булки входят затраты не только на сырье», — поделился Пустозеров. По словам директора, два года завод не повышал цены. В ряде торговых точек стоимость булок выросла уже с 10 января. В сетевых магазинах и остальных местах продаже цены поднимут чуть позже. «Рост цен не превысит 10%», — заверил Пустозеров. Ранее URA.RU писало о том, что хлебозавод Сургута решил резко поднять цены на свою продукцию. Уведомление получил один из местных предпринимателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...