Директор хлебозавода в ХМАО объяснил, почему повысил цены на хлеб

Директор хлебозавода в ХМАО заявил о подорожании расходов и росте цен на хлеб

12 января 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Сургутский хлебозавод поднял цены на хлеб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В Сургуте директор хлебозавода СГМУП «СХЗ» Сергей Пустозеров объяснил причины роста цен на продукцию предприятия. В беседе с URA.RU он сообщил, что повышение стоимости вызвано удорожанием затрат и подъемом минимального размера оплаты труда. «Да, мы поднимаем цены на 7-10% в зависимости от вида продукции. Это неизбежно, потому что все дорожает. МРОТ подняли, зарплату людям тоже надо увеличивать — соответственно растет и цена на хлеб. Это и транспортные расходы, и логистика, и электроэнергия — дорожает все. В себестоимость булки входят затраты не только на сырье», — поделился Пустозеров. По словам директора, два года завод не повышал цены. В ряде торговых точек стоимость булок выросла уже с 10 января. В сетевых магазинах и остальных местах продаже цены поднимут чуть позже. «Рост цен не превысит 10%», — заверил Пустозеров. Ранее URA.RU писало о том, что хлебозавод Сургута решил резко поднять цены на свою продукцию. Уведомление получил один из местных предпринимателей.

В Сургуте директор хлебозавода СГМУП «СХЗ» Сергей Пустозеров объяснил причины роста цен на продукцию предприятия. В беседе с URA.RU он сообщил, что повышение стоимости вызвано удорожанием затрат и подъемом минимального размера оплаты труда. «Да, мы поднимаем цены на 7-10% в зависимости от вида продукции. Это неизбежно, потому что все дорожает. МРОТ подняли, зарплату людям тоже надо увеличивать — соответственно растет и цена на хлеб. Это и транспортные расходы, и логистика, и электроэнергия — дорожает все. В себестоимость булки входят затраты не только на сырье», — поделился Пустозеров. По словам директора, два года завод не повышал цены. В ряде торговых точек стоимость булок выросла уже с 10 января. В сетевых магазинах и остальных местах продаже цены поднимут чуть позже. «Рост цен не превысит 10%», — заверил Пустозеров. Ранее URA.RU писало о том, что хлебозавод Сургута решил резко поднять цены на свою продукцию. Уведомление получил один из местных предпринимателей.