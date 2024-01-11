Больница экстренно госпитализировала сотни пермяков в праздники

В Перми больница имени С. Н. Гринберга за время новогодних праздников экстренно госпитализировала сотни жителей края. Всего же помощь врачей понадобилась порядка 1000 пациентов, сообщается на сайте министерства здравоохранения Прикамья.
«В многопрофильном медучреждении ГКБ им. С. Н. Гринберга, с 30 декабря до 9 января высококвалифицированная медпомощь в экстренной и неотложной форме была оказана более 1 000 пациентам, 30% из которых — жители районов Пермского края. Больше половины обратившихся были экстренно госпитализированы», — говорится в сообщении минздрава Пермского края.
По словам заместителя главврача медучреждения Антона Коровина, большинство обратившихся почувствовали себя плохо после новогоднего застолья. «Причинами плохого самочувствия и необходимости врачебного вмешательства у многих стали связанные с новогодним застольем, погрешности в диете, а также прогрессирование хронических заболеваний. На втором месте заболевания лор органов. Много пациентов было госпитализировано с гинекологической, урологической, неврологической патологией», — приводит минздрав слова Коровина.
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