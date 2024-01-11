11 января 2024

Больница экстренно госпитализировала сотни пермяков в праздники

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Хирургическая операция с помощью роботизированного ассистента в ГКБ №40. Екатернибург, госпиталь, больной, каталка, больничный коридор, медперсонал, операция, лечение, медицина, хирургическое отделение, клиника, санитары, больница, медицинское учреждение, пациент, каталка больничная
Новогодние праздники сказались на здоровье пермяков Фото:

В Перми больница имени С. Н. Гринберга за время новогодних праздников экстренно госпитализировала сотни жителей края. Всего же помощь врачей понадобилась порядка 1000 пациентов, сообщается на сайте министерства здравоохранения Прикамья.

«В многопрофильном медучреждении ГКБ им. С. Н. Гринберга, с 30 декабря до 9 января высококвалифицированная медпомощь в экстренной и неотложной форме была оказана более 1 000 пациентам, 30% из которых — жители районов Пермского края. Больше половины обратившихся были экстренно госпитализированы», — говорится в сообщении минздрава Пермского края.

По словам заместителя главврача медучреждения Антона Коровина, большинство обратившихся почувствовали себя плохо после новогоднего застолья. «Причинами плохого самочувствия и необходимости врачебного вмешательства у многих стали связанные с новогодним застольем, погрешности в диете, а также прогрессирование хронических заболеваний. На втором месте заболевания лор органов. Много пациентов было госпитализировано с гинекологической, урологической, неврологической патологией», — приводит минздрав слова Коровина.

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В Перми больница имени С. Н. Гринберга за время новогодних праздников экстренно госпитализировала сотни жителей края. Всего же помощь врачей понадобилась порядка 1000 пациентов, сообщается на сайте министерства здравоохранения Прикамья. «В многопрофильном медучреждении ГКБ им. С. Н. Гринберга, с 30 декабря до 9 января высококвалифицированная медпомощь в экстренной и неотложной форме была оказана более 1 000 пациентам, 30% из которых — жители районов Пермского края. Больше половины обратившихся были экстренно госпитализированы», — говорится в сообщении минздрава Пермского края. По словам заместителя главврача медучреждения Антона Коровина, большинство обратившихся почувствовали себя плохо после новогоднего застолья. «Причинами плохого самочувствия и необходимости врачебного вмешательства у многих стали связанные с новогодним застольем, погрешности в диете, а также прогрессирование хронических заболеваний. На втором месте заболевания лор органов. Много пациентов было госпитализировано с гинекологической, урологической, неврологической патологией», — приводит минздрав слова Коровина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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