Общество Бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева* объявили в розыск. Скрин 12 января 2024 в 19:49 Размер текста - 17 + МВД объявило в розыск бывшего вице?президента Газпромбанка Игоря Волобуева* Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (признан иноагентом) объявили в розыск. Об этом стало известно из базы МВД. «Дата рождения: 15 июня 1971. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в карточке на сайте ведомства. Ранее Игоря Волобуева внесли в реестр иностранных агентов. Он открыто поддерживал власти Украины, негативно высказывался в отношении СВО, а также вступил в одно из подразделений ВСУ. *Игорь Волобуев признан иногентом. Фото: скрин из базы МВД Бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (признан иноагентом) объявили в розыск. Об этом стало известно из базы МВД. «Дата рождения: 15 июня 1971. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в карточке на сайте ведомства. Ранее Игоря Волобуева внесли в реестр иностранных агентов. Он открыто поддерживал власти Украины, негативно высказывался в отношении СВО, а также вступил в одно из подразделений ВСУ. *Игорь Волобуев признан иногентом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям