МВД объявило в розыск бывшего вице?президента Газпромбанка Игоря Волобуева*
новость из сюжетаИноагенты РФ
Бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (признан иноагентом) объявили в розыск. Об этом стало известно из базы МВД.
«Дата рождения: 15 июня 1971. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в карточке на сайте ведомства.
Ранее Игоря Волобуева внесли в реестр иностранных агентов. Он открыто поддерживал власти Украины, негативно высказывался в отношении СВО, а также вступил в одно из подразделений ВСУ.
*Игорь Волобуев признан иногентом.
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