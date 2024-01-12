Бывшего вице-президента Газпромбанка Волобуева* объявили в розыск. Скрин

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Клипарт. Сургут, портфель, руки чиновника, дипломат
МВД объявило в розыск бывшего вице?президента Газпромбанка Игоря Волобуева* Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (признан иноагентом) объявили в розыск. Об этом стало известно из базы МВД.

«Дата рождения: 15 июня 1971. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в карточке на сайте ведомства.

Ранее Игоря Волобуева внесли в реестр иностранных агентов. Он открыто поддерживал власти Украины, негативно высказывался в отношении СВО, а также вступил в одно из подразделений ВСУ.

*Игорь Волобуев признан иногентом.

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Бывшего вице-президента Газпромбанка Игоря Волобуева (признан иноагентом) объявили в розыск. Об этом стало известно из базы МВД. «Дата рождения: 15 июня 1971. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сказано в карточке на сайте ведомства. Ранее Игоря Волобуева внесли в реестр иностранных агентов. Он открыто поддерживал власти Украины, негативно высказывался в отношении СВО, а также вступил в одно из подразделений ВСУ. *Игорь Волобуев признан иногентом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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