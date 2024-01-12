В ХМАО будут судить мужчину, забившего до смерти коллегу стальным уголком

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Обвиняемому грозит 15 лет лишения свободы Фото:

В ХМАО перед судом предстанет сотрудник производственной базы, расположенной под Когалымом. Летом 2023 года он избил двоих коллег 80-сантиметровым металлическим уголком, нанеся им тяжкие телесные повреждения, которые впоследствии повлекли за собой смерть одного из потерпевших. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружного следственного управления СКР.

«По версии следствия, 24 июля 2023 года обвиняемый, находясь в вагончике на территории производственной базы в городе Когалыме, после произошедшей ссоры с двумя работниками базы, так же проживавшими в вагончике, нанес потерпевшим, лежащим на спальных местах, удары по голове и телу подручным металлическим предметом. После нанесения ударов обвиняемый не вызвал скорую помощь, не обратился в правоохранительные органы либо к иным лицам для оказания помощи пострадавшим, а вместо этого лег на свое спальное место и утром пошел работать. Оба потерпевших получили тяжкие телесные повреждения, а в последствии один из них скончался в медицинском учреждении от полученных травм», — сообщили в ведомстве.

Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы довести дело до суда. Обвиняемому (45-летнему жителю Нефтеюганского района), вменяют умышленное причинение вреда здоровью двум лицам. Ему грозит 15 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под стражей.

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В ХМАО перед судом предстанет сотрудник производственной базы, расположенной под Когалымом. Летом 2023 года он избил двоих коллег 80-сантиметровым металлическим уголком, нанеся им тяжкие телесные повреждения, которые впоследствии повлекли за собой смерть одного из потерпевших. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружного следственного управления СКР. «По версии следствия, 24 июля 2023 года обвиняемый, находясь в вагончике на территории производственной базы в городе Когалыме, после произошедшей ссоры с двумя работниками базы, так же проживавшими в вагончике, нанес потерпевшим, лежащим на спальных местах, удары по голове и телу подручным металлическим предметом. После нанесения ударов обвиняемый не вызвал скорую помощь, не обратился в правоохранительные органы либо к иным лицам для оказания помощи пострадавшим, а вместо этого лег на свое спальное место и утром пошел работать. Оба потерпевших получили тяжкие телесные повреждения, а в последствии один из них скончался в медицинском учреждении от полученных травм», — сообщили в ведомстве. Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы довести дело до суда. Обвиняемому (45-летнему жителю Нефтеюганского района), вменяют умышленное причинение вреда здоровью двум лицам. Ему грозит 15 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под стражей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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