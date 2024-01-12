12 января 2024

На челябинской трассе отечественный автомобиль улетел в кювет. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС, ГАИ, ГИБДД. Челябинск, гаи, полиция, проблесковый маячок, гибдд, дпс
Сотрудники полиции помогают в эвакуации машины Фото:

В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» в Катав-Ивановском районе водитель машины Lada Granta не справился с управлением и вылетел в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«Автодорога М-5 „Урал“, 1655 км (Катав-Ивановский район — прим. URA.RU). Водитель легковой автомашины Lada Granta не справился с управлением и съехал в кювет», — уточняет пресс-служба в видео, размещенном в telegram-канале ведомства. На участке введено временное ограничение движения для транспорта.

В Челябинской области на автодороге Миасс — Черновское — Кундравы пассажирский автобус съехал в кювет. Инцидент произошел в конце декабря прошлого года. В автобусе находились несколько пассажиров. Никто не пострадала. Автобус доставали из кювета с помощью машины «Урал».

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В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» в Катав-Ивановском районе водитель машины Lada Granta не справился с управлением и вылетел в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Автодорога М-5 „Урал“, 1655 км (Катав-Ивановский район — прим. URA.RU). Водитель легковой автомашины Lada Granta не справился с управлением и съехал в кювет», — уточняет пресс-служба в видео, размещенном в telegram-канале ведомства. На участке введено временное ограничение движения для транспорта. В Челябинской области на автодороге Миасс — Черновское — Кундравы пассажирский автобус съехал в кювет. Инцидент произошел в конце декабря прошлого года. В автобусе находились несколько пассажиров. Никто не пострадала. Автобус доставали из кювета с помощью машины «Урал».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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