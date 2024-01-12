В Челябинской области на трассе М-5 «Урал» в Катав-Ивановском районе водитель машины Lada Granta не справился с управлением и вылетел в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«Автодорога М-5 „Урал“, 1655 км (Катав-Ивановский район — прим. URA.RU). Водитель легковой автомашины Lada Granta не справился с управлением и съехал в кювет», — уточняет пресс-служба в видео, размещенном в telegram-канале ведомства. На участке введено временное ограничение движения для транспорта.
В Челябинской области на автодороге Миасс — Черновское — Кундравы пассажирский автобус съехал в кювет. Инцидент произошел в конце декабря прошлого года. В автобусе находились несколько пассажиров. Никто не пострадала. Автобус доставали из кювета с помощью машины «Урал».
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