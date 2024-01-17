В Челябинске задержали напавшего на прохожего водителя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Суд". Москва, арест, преступник, задержали, наручники, задеражние
Мужчина направлен в отдел полиции Фото:

В Челябинске задержали водителя автомобиля, который едва не сбил прохожего, а затем напал на него сзади. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Челябинску.

«Сотрудники Отдела полиции „Ленинский“ установили и задержали подозреваемого, нанесшего телесные повреждения мужчине у дома по улице Масленникова. Им оказался местный житель, 1998 года рождения. Задержанный доставлен в районный отдел полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве уточнили, что пострадавший прохожий направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По его результатам будет принято решение в соответствии с законодательством РФ. По данным URA.RU, потерпевший 17 января был госпитализирован в больницу с сотрясением головного мозга из-за внезапно ухудшения самочувствия.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ленинском районе Челябинска у магазина «Красное и Белое» днем 15 января водитель автомобиля едва не сбил 49-летнего пешехода, а затем напал на него со спины, повалил ударом и избил ногами. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь, помогли подняться, собрать очки и вещи, а также сообщили приметы нападавшего и номер машины правоохранительным органам.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске задержали водителя автомобиля, который едва не сбил прохожего, а затем напал на него сзади. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МВД России по Челябинску. «Сотрудники Отдела полиции „Ленинский“ установили и задержали подозреваемого, нанесшего телесные повреждения мужчине у дома по улице Масленникова. Им оказался местный житель, 1998 года рождения. Задержанный доставлен в районный отдел полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве уточнили, что пострадавший прохожий направлен на прохождение судебно-медицинской экспертизы. По его результатам будет принято решение в соответствии с законодательством РФ. По данным URA.RU, потерпевший 17 января был госпитализирован в больницу с сотрясением головного мозга из-за внезапно ухудшения самочувствия. Ранее URA.RU сообщало, что в Ленинском районе Челябинска у магазина «Красное и Белое» днем 15 января водитель автомобиля едва не сбил 49-летнего пешехода, а затем напал на него со спины, повалил ударом и избил ногами. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь, помогли подняться, собрать очки и вещи, а также сообщили приметы нападавшего и номер машины правоохранительным органам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...