В Челябинске возле «Красное и Белое» водитель избил ногами пешехода

Водитель едва не сбил пешехода, а потом напал на него со спины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ленинском районе Челябинска у магазина «Красное и Белое» днем 15 января водитель автомобиля едва не сбил 49-летнего пешехода, а затем напал на него со спины, повалил ударом и избил ногами. Сообщение об инциденте URA.RU подтвердили в пресс-службе МВД по Челябинску.

«В Отдел полиции „Ленинский“ поступило сообщение от местного жителя о нанесении ему телесных повреждений у дома по улице Масленникова. Сотрудниками полиции выясняются обстоятельства произошедшего, проводятся мероприятия, направленные на установление и задержание лица, совершившего данное противоправное деяние», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Как рассказал URA.RU сам пострадавший, он вышел прогуляться после обеда, когда в сантиметрах от него пронесся автомобиль. Мужчина рефлекторно задел заднее стекло автомобиля рукой в варежке и пошел дальше, как почувствовал удар и упал. Он успел увидеть, что его избивает ногами водитель того автомобиля, после чего тот скрылся. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь, помогли подняться, собрать очки и вещи, а также сообщили приметы нападавшего и номер машины правоохранительным органам.

«На рассечение брови наложены швы. Очень беспокоит глаз, который я еле открыл утром, а также ухо. Подозреваю сотрясение. Врач дал больничный», — рассказал URA.RU пострадавший мужчина.

Ранее URA.RU сообщало, что в Магнитогорске местная жительница обвиняется в избиении подруги, в результате чего она скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.