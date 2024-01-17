17 января 2024

Больше половины челябинцев считают карьерный рост результатом упорной работы

Superjob: 51% челябинцев уверены, что карьера — результат упорного труда
© Служба новостей «URA.RU»
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Чем старше горожане, тем чаще они утверждают, что в карьере везет удачливым Фото:

В Челябинске 51% жителей уверены, что карьерный рост — результат упорной работы. 31% считает, что карьеру удается построить только везунчикам. Причем чем старше горожане, тем чаще они утверждают, что в карьере везет удачливым, сообщили 18 января на сервисе Superjob.

«Опрос проводился с 12 по 16 января. 51% челябинцев уверены, что повышение в должности и увеличение дохода — это следствие упорного труда. 31% считает, что карьеру удается построить только везунчикам. Причем чем старше горожане, тем чаще они утверждают, что в карьере везет удачливым», — сообщается на сервисе.

Среди опрашиваемых челябинцев 22% в возрасте до 34 лет и 33% среди тех, кому больше 45 лет считают, что везет исключительно удачливым. Челябинцы с зарплатой от 100 тысяч рублей называют карьеру результатом упорного труда чаще тех, кто зарабатывает меньше.

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В Челябинске 51% жителей уверены, что карьерный рост — результат упорной работы. 31% считает, что карьеру удается построить только везунчикам. Причем чем старше горожане, тем чаще они утверждают, что в карьере везет удачливым, сообщили 18 января на сервисе Superjob. «Опрос проводился с 12 по 16 января. 51% челябинцев уверены, что повышение в должности и увеличение дохода — это следствие упорного труда. 31% считает, что карьеру удается построить только везунчикам. Причем чем старше горожане, тем чаще они утверждают, что в карьере везет удачливым», — сообщается на сервисе. Среди опрашиваемых челябинцев 22% в возрасте до 34 лет и 33% среди тех, кому больше 45 лет считают, что везет исключительно удачливым. Челябинцы с зарплатой от 100 тысяч рублей называют карьеру результатом упорного труда чаще тех, кто зарабатывает меньше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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