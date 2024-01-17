Больше половины челябинцев считают карьерный рост результатом упорной работы

Superjob: 51% челябинцев уверены, что карьера — результат упорного труда

18 января 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

Чем старше горожане, тем чаще они утверждают, что в карьере везет удачливым Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске 51% жителей уверены, что карьерный рост — результат упорной работы. 31% считает, что карьеру удается построить только везунчикам. Причем чем старше горожане, тем чаще они утверждают, что в карьере везет удачливым, сообщили 18 января на сервисе Superjob. «Опрос проводился с 12 по 16 января. 51% челябинцев уверены, что повышение в должности и увеличение дохода — это следствие упорного труда. 31% считает, что карьеру удается построить только везунчикам. Причем чем старше горожане, тем чаще они утверждают, что в карьере везет удачливым», — сообщается на сервисе. Среди опрашиваемых челябинцев 22% в возрасте до 34 лет и 33% среди тех, кому больше 45 лет считают, что везет исключительно удачливым. Челябинцы с зарплатой от 100 тысяч рублей называют карьеру результатом упорного труда чаще тех, кто зарабатывает меньше.

В Челябинске 51% жителей уверены, что карьерный рост — результат упорной работы. 31% считает, что карьеру удается построить только везунчикам. Причем чем старше горожане, тем чаще они утверждают, что в карьере везет удачливым, сообщили 18 января на сервисе Superjob. «Опрос проводился с 12 по 16 января. 51% челябинцев уверены, что повышение в должности и увеличение дохода — это следствие упорного труда. 31% считает, что карьеру удается построить только везунчикам. Причем чем старше горожане, тем чаще они утверждают, что в карьере везет удачливым», — сообщается на сервисе. Среди опрашиваемых челябинцев 22% в возрасте до 34 лет и 33% среди тех, кому больше 45 лет считают, что везет исключительно удачливым. Челябинцы с зарплатой от 100 тысяч рублей называют карьеру результатом упорного труда чаще тех, кто зарабатывает меньше.