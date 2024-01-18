Мэрия Нижневартовска нашла замену скандальному чиновнику

Администрация Нижневартовска (ХМАО) официально подтвердила отставку основного претендента на пост вице-мэра по соцполитике Александра Федоруса, покинувшего администрацию после череды обысков. Официальный telegram-канал мэрии опубликовал пост о том, что временно исполнять его обязанности будет директор департамента образования Светлана Князева.
«Федорус 19 января 2024 года уволился из администрации города по собственному желанию. Ранее он занимал должность начальника управления по физической культуре и спорту, заместителя директора департамента по социальной политике администрации города. Также исполнял обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города. Временно исполнять обязанности по его направлениям деятельности будет директор департамента образования администрации города Светлана Князева», — указано в публикации.
По данным нескольких информаторов URA.RU, информацию о конфликте интересов вскрыли силовики в ходе обысков в управлении спорта и подведомственных ему учреждениях. «Сестра Федоруса трудоустроена заместителем директора дирекции спортивных сооружений, которое находится в прямом подчинении управления», — уточнил инсайдер. Официального подтверждения этой информации пока нет, запрос в прокуратуру ХМАО направлен.
Ранее URA.RU писало об уходе Федоруса из мэрии Нижневартовска. Инсайд агентства подтвердился.
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