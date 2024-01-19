В Перми возле школы скорая помощь сбила женщину. Фото

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Сенатор Сергей Муратов вручает медикам второй горбольницы кислородные концентраты. Курган, медицинская помощь, скорая помошь
На скорой помощи пострадавшую отправили в больницу Фото:

В Перми на ул. Соловьева возле школы № 77 автомобиль скорой помощи сбил женщину. Фотографию с места событий очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь новости».

«Скорая помощь сбила около школы № 77 женщину. Она перебегала дорогу на красный свет. На вид женщине около 50-60 лет», — написали очевидцы в посте.

Позже в telegram-канал прислали фото с места событий. Женщину погрузили в карету скорой помощи. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили

Пострадавшую грузят в карету скорой помощи
Пострадавшую грузят в карету скорой помощи

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В Перми на ул. Соловьева возле школы № 77 автомобиль скорой помощи сбил женщину. Фотографию с места событий очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь новости». «Скорая помощь сбила около школы № 77 женщину. Она перебегала дорогу на красный свет. На вид женщине около 50-60 лет», — написали очевидцы в посте. Позже в telegram-канал прислали фото с места событий. Женщину погрузили в карету скорой помощи. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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