На скорой помощи пострадавшую отправили в больницу
В Перми на ул. Соловьева возле школы № 77 автомобиль скорой помощи сбил женщину. Фотографию с места событий очевидцы опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь новости».
«Скорая помощь сбила около школы № 77 женщину. Она перебегала дорогу на красный свет. На вид женщине около 50-60 лет», — написали очевидцы в посте.
Позже в telegram-канал прислали фото с места событий. Женщину погрузили в карету скорой помощи. В пресс-службе министерства здравоохранения Пермского края URA.RU сообщили
Пострадавшую грузят в карету скорой помощи
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