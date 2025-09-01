В Пермском крае школьным дворам дали вторую жизнь

В Пермском крае обновлены пришкольные территории в десятках муниципалитетов. Они получились безопасными и удобными: появились зоны активного и тихого отдыха, установлено современное оборудование. Работы по обновлению пространств, прилегающих к учреждениям, велись, пока ребята были на каникулах. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.
«В течение летних каникул подрядчики благоустроили пришкольные территории, создавая современное пространство для детей. Школьные дворы получились комфортными и безопасными. На каждом обустроена площадка для проведения торжественных мероприятий с установкой флагштока для поднятия государственного флага страны. Созданы зоны активного и тихого отдыха», — информирует пресс-служба главы региона.
Подрядчики также провели озеленение пространств возле школ, установили скамейки и уложили асфальт на тротуарных дорожках. В ряде школ дополнительно появились шахматные уголки, теннисные столы и велопарковки. В общей сложности благоустройство пришкольных территорий проведено в 38 муниципалитетах региона. Работы велись в рамках регионального проекта «Комфортный край», инициировал который губернатор Дмитрий Махонин. Общая стоимость мероприятий превысила 590 млн рублей.
«Важным акцентом в патриотическом воспитании молодежи является сохранение истории и памяти о героях войн. С этой целью во многих школах созданы аллеи памяти и славы с рассказами о героях прошлых лет и современниках. Установлены памятники, появились знаковые места», — сообщается на сайте краевого правительства.
По словам Дмитрия Махонина, проект «Комфортный край» призван улучшить качество жизни жителей региона, в том числе в небольших населенных пунктах. В текущем году на реализацию мероприятий в рамках регпроекта краевой бюджет выделил на более 3 млрд рублей. «Важно, чтобы эти изменения благоприятно отразились на жизни людей в территориях», — подчеркивал Махонин.
