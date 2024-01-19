Общество Коллекторы потребовали с продюсерской компании Расторгуева 15 млн рублей 19 января 2024 в 23:18 Размер текста - 17 + Коллекторы пробуют взыскать долги с продюсерского агентства Николая Расторгуева Фото: Владимир Андреев © URA.RU В столичный суд поступил иск на 15 млн рублей, адресованный «Продюсерскому агентству Николая Расторгуева». Заявителем выступило коллекторское агентство «РМК-Коллектин», указано в базе данных Арбитражного суда Москвы. «Агентство планирует взыскать с компании Расторгуева 3,5 млн рублей в качестве основного долга, 2,8 млн процентов, а также неустойку и просрочку в размере 8,2 млн рублей», — на определение суда ссылается «Российская газета». Предварительное слушание назначено на 8 февраля. Компания Расторгуев была основана в 2007 году, в ней он числится учредителем. Основной вид деятельности — производство фильмов. Агентство выпустило более 70 картин. По данным сервиса СБИС, в 2022 году выручка предприятия составила 5,8 млн рублей, убыток — 2,9 млн рублей. О крупном иске к агентству Расторгуева писал «Царьград». По сведениям издания, московская строительная организация потребовала от продюсерской компании вернуть долги и неустойку. Заявление было подано в конце прошлого года. В столичный суд поступил иск на 15 млн рублей, адресованный «Продюсерскому агентству Николая Расторгуева». Заявителем выступило коллекторское агентство «РМК-Коллектин», указано в базе данных Арбитражного суда Москвы. «Агентство планирует взыскать с компании Расторгуева 3,5 млн рублей в качестве основного долга, 2,8 млн процентов, а также неустойку и просрочку в размере 8,2 млн рублей», — на определение суда ссылается «Российская газета». Предварительное слушание назначено на 8 февраля. Компания Расторгуев была основана в 2007 году, в ней он числится учредителем. Основной вид деятельности — производство фильмов. Агентство выпустило более 70 картин. По данным сервиса СБИС, в 2022 году выручка предприятия составила 5,8 млн рублей, убыток — 2,9 млн рублей. О крупном иске к агентству Расторгуева писал «Царьград». По сведениям издания, московская строительная организация потребовала от продюсерской компании вернуть долги и неустойку. Заявление было подано в конце прошлого года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям