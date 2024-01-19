Свердловчанина, работающего на оборонном предприятии, не выпускают за границу

20 января 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Мужчина имеет третью форму допуска к гостайне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудник оборонного предприятия из Каменска-Уральского (Свердловская область) пожаловался, что из-за указания директора мужчине не выдают заграничный паспорт. Он заявляет, что отказ связан с ограничениями завершившейся пандемии COVID-19. Информация об этом появилась в сети. «У меня третья форма допуска, писал заявление и ходил к первому заместителю директора по безопасности, он сослался на политическую ситуацию в стране», — пояснил мужчина telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил». Он уточнил, что заявление подал 9 января, однако его рассмотрение постоянно переносилось. Когда руководитель все-таки подписал заявление мужчины, то его отчитали «сверху». Обычно для поездки за рубеж сотрудников с третьей формой допуска секретности необходимо только подписать обязательство о неразглашении. Такую форму часто получают для работы с документами, имеющими гриф «Для служебного пользования», так что серьезных ограничений на сотрудников не накладывается.

Сотрудник оборонного предприятия из Каменска-Уральского (Свердловская область) пожаловался, что из-за указания директора мужчине не выдают заграничный паспорт. Он заявляет, что отказ связан с ограничениями завершившейся пандемии COVID-19. Информация об этом появилась в сети. «У меня третья форма допуска, писал заявление и ходил к первому заместителю директора по безопасности, он сослался на политическую ситуацию в стране», — пояснил мужчина telegram-каналу «Инцидент Нижний Тагил». Он уточнил, что заявление подал 9 января, однако его рассмотрение постоянно переносилось. Когда руководитель все-таки подписал заявление мужчины, то его отчитали «сверху». Обычно для поездки за рубеж сотрудников с третьей формой допуска секретности необходимо только подписать обязательство о неразглашении. Такую форму часто получают для работы с документами, имеющими гриф «Для служебного пользования», так что серьезных ограничений на сотрудников не накладывается.