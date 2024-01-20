Скорая попала под повторный обстрел в Горловке

20 января 2024 в 21:03 Размер текста - 17 +

Бригада скорой помощи попала под обстрел ВСУ, заявили в Минздраве РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бригада скорой медицинской помощи попала под повторный обстрел ВСУ в городе Горловка в ДНР, куда была направлена для оказания помощи пострадавшим от предыдущего обстрела. Об этом рассказали в Минздраве РФ. «Во время оказания помощи медики попали в Горловке под повторный обстрел ВСУ», — сообщается в telegram-канале Минздрава. Там добавили, фельдшер бригады получил ранения и акустическую травму от близкого разрыва снаряда. Работники скорой помощи оказывали помощь пострадавшим от предыдущего обстрела со стороны ВСУ. В ночь на 20 января ВСУ обстреляли Горловку с использованием кассетных боеприпасов и ракет. В результате обстрела пострадали гостиница «Родина», детский сад «Теремок» и несколько домов по улице Пушкина. Два мирных жителя получили ранения в гостинице «Родина». Подробности в материале URA.RU.

Бригада скорой медицинской помощи попала под повторный обстрел ВСУ в городе Горловка в ДНР, куда была направлена для оказания помощи пострадавшим от предыдущего обстрела. Об этом рассказали в Минздраве РФ. «Во время оказания помощи медики попали в Горловке под повторный обстрел ВСУ», — сообщается в telegram-канале Минздрава. Там добавили, фельдшер бригады получил ранения и акустическую травму от близкого разрыва снаряда. Работники скорой помощи оказывали помощь пострадавшим от предыдущего обстрела со стороны ВСУ. В ночь на 20 января ВСУ обстреляли Горловку с использованием кассетных боеприпасов и ракет. В результате обстрела пострадали гостиница «Родина», детский сад «Теремок» и несколько домов по улице Пушкина. Два мирных жителя получили ранения в гостинице «Родина». Подробности в материале URA.RU.