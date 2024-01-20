Скорая попала под повторный обстрел в Горловке

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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, топ, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь, скорая помошь, скорая
Бригада скорой помощи попала под обстрел ВСУ, заявили в Минздраве РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бригада скорой медицинской помощи попала под повторный обстрел ВСУ в городе Горловка в ДНР, куда была направлена для оказания помощи пострадавшим от предыдущего обстрела. Об этом рассказали в Минздраве РФ.

«Во время оказания помощи медики попали в Горловке под повторный обстрел ВСУ», — сообщается в telegram-канале Минздрава. Там добавили, фельдшер бригады получил ранения и акустическую травму от близкого разрыва снаряда. Работники скорой помощи оказывали помощь пострадавшим от предыдущего обстрела со стороны ВСУ.

В ночь на 20 января ВСУ обстреляли Горловку с использованием кассетных боеприпасов и ракет. В результате обстрела пострадали гостиница «Родина», детский сад «Теремок» и несколько домов по улице Пушкина. Два мирных жителя получили ранения в гостинице «Родина». Подробности в материале URA.RU.

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Бригада скорой медицинской помощи попала под повторный обстрел ВСУ в городе Горловка в ДНР, куда была направлена для оказания помощи пострадавшим от предыдущего обстрела. Об этом рассказали в Минздраве РФ. «Во время оказания помощи медики попали в Горловке под повторный обстрел ВСУ», — сообщается в telegram-канале Минздрава. Там добавили, фельдшер бригады получил ранения и акустическую травму от близкого разрыва снаряда. Работники скорой помощи оказывали помощь пострадавшим от предыдущего обстрела со стороны ВСУ. В ночь на 20 января ВСУ обстреляли Горловку с использованием кассетных боеприпасов и ракет. В результате обстрела пострадали гостиница «Родина», детский сад «Теремок» и несколько домов по улице Пушкина. Два мирных жителя получили ранения в гостинице «Родина». Подробности в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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