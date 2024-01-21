21 января 2024
20 января 2024

В ХМАО из-за штрафов и низких зарплат массово увольняются сотрудники Ozon

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, доставка, зима, логистика, ozon, озон, экспедитор
Со склада Ozon в Сургуте массово увольняются рабочие Фото:

В Сургуте сотрудники со склада Ozon массово увольняются из-за новых штрафов и понижения зарплаты. Как рассказывают работники, их штрафуют за порчу товара, опоздания, задержки на обеде и пользование телефоном во время смены.

«Штрафов много появилось. Работать стало просто невыгодно. Зарплата у нас почасовая, но и ее сократили», — рассказал сотрудник склада Артем Вестнику Сургутского района.

URA.RU запросило комментарий у интернет-магазина. На момент публикации ответ не поступил.

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В Сургуте сотрудники со склада Ozon массово увольняются из-за новых штрафов и понижения зарплаты. Как рассказывают работники, их штрафуют за порчу товара, опоздания, задержки на обеде и пользование телефоном во время смены. «Штрафов много появилось. Работать стало просто невыгодно. Зарплата у нас почасовая, но и ее сократили», — рассказал сотрудник склада Артем Вестнику Сургутского района. URA.RU запросило комментарий у интернет-магазина. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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