В ХМАО из-за штрафов и низких зарплат массово увольняются сотрудники Ozon

Со склада Ozon в Сургуте массово увольняются рабочие
В Сургуте сотрудники со склада Ozon массово увольняются из-за новых штрафов и понижения зарплаты. Как рассказывают работники, их штрафуют за порчу товара, опоздания, задержки на обеде и пользование телефоном во время смены.
«Штрафов много появилось. Работать стало просто невыгодно. Зарплата у нас почасовая, но и ее сократили», — рассказал сотрудник склада Артем Вестнику Сургутского района.
URA.RU запросило комментарий у интернет-магазина. На момент публикации ответ не поступил.
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