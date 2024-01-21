В ХМАО из-за штрафов и низких зарплат массово увольняются сотрудники Ozon

22 января 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

Со склада Ozon в Сургуте массово увольняются рабочие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте сотрудники со склада Ozon массово увольняются из-за новых штрафов и понижения зарплаты. Как рассказывают работники, их штрафуют за порчу товара, опоздания, задержки на обеде и пользование телефоном во время смены. «Штрафов много появилось. Работать стало просто невыгодно. Зарплата у нас почасовая, но и ее сократили», — рассказал сотрудник склада Артем Вестнику Сургутского района. URA.RU запросило комментарий у интернет-магазина. На момент публикации ответ не поступил.

В Сургуте сотрудники со склада Ozon массово увольняются из-за новых штрафов и понижения зарплаты. Как рассказывают работники, их штрафуют за порчу товара, опоздания, задержки на обеде и пользование телефоном во время смены. «Штрафов много появилось. Работать стало просто невыгодно. Зарплата у нас почасовая, но и ее сократили», — рассказал сотрудник склада Артем Вестнику Сургутского района. URA.RU запросило комментарий у интернет-магазина. На момент публикации ответ не поступил.