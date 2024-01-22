22 января 2024

Пойманному в ХМАО наркодилеру грозит пожизненный срок

В ХМАО поймали дилера с пятью килограммами наркотиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд. Убийство Елены Патрушевой. Челябинск., браслеты, наручники
Мужчина содержится под стражей Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) задержан мужчина из Кемерово, при котором полицейские нашли пять килограммов синтетических наркотиков, за что мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает издание «МВД Медиа».

«39-летний житель Кемерово задержан полицейскими в Нижневартовске по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. При себе у мужчины находился телефон, в котором имелась переписка, указывающая на сбыт, а в автомобиле обнаружено пять килограммовых пакетов с синтетическим наркотиков», — сообщает «МВД Медиа».

В отношении кемеровчанина возбудили уголовное дело. Мужчина находится под арестом. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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В Нижневартовске (ХМАО) задержан мужчина из Кемерово, при котором полицейские нашли пять килограммов синтетических наркотиков, за что мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает издание «МВД Медиа». «39-летний житель Кемерово задержан полицейскими в Нижневартовске по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. При себе у мужчины находился телефон, в котором имелась переписка, указывающая на сбыт, а в автомобиле обнаружено пять килограммовых пакетов с синтетическим наркотиков», — сообщает «МВД Медиа». В отношении кемеровчанина возбудили уголовное дело. Мужчина находится под арестом. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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