Пойманному в ХМАО наркодилеру грозит пожизненный срок

В Нижневартовске (ХМАО) задержан мужчина из Кемерово, при котором полицейские нашли пять килограммов синтетических наркотиков, за что мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает издание «МВД Медиа».
«39-летний житель Кемерово задержан полицейскими в Нижневартовске по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. При себе у мужчины находился телефон, в котором имелась переписка, указывающая на сбыт, а в автомобиле обнаружено пять килограммовых пакетов с синтетическим наркотиков», — сообщает «МВД Медиа».
В отношении кемеровчанина возбудили уголовное дело. Мужчина находится под арестом. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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