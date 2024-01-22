Пойманному в ХМАО наркодилеру грозит пожизненный срок

В ХМАО поймали дилера с пятью килограммами наркотиков

23 января 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Мужчина содержится под стражей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) задержан мужчина из Кемерово, при котором полицейские нашли пять килограммов синтетических наркотиков, за что мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает издание «МВД Медиа». «39-летний житель Кемерово задержан полицейскими в Нижневартовске по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. При себе у мужчины находился телефон, в котором имелась переписка, указывающая на сбыт, а в автомобиле обнаружено пять килограммовых пакетов с синтетическим наркотиков», — сообщает «МВД Медиа». В отношении кемеровчанина возбудили уголовное дело. Мужчина находится под арестом. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В Нижневартовске (ХМАО) задержан мужчина из Кемерово, при котором полицейские нашли пять килограммов синтетических наркотиков, за что мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает издание «МВД Медиа». «39-летний житель Кемерово задержан полицейскими в Нижневартовске по подозрению в незаконном сбыте наркотиков. При себе у мужчины находился телефон, в котором имелась переписка, указывающая на сбыт, а в автомобиле обнаружено пять килограммовых пакетов с синтетическим наркотиков», — сообщает «МВД Медиа». В отношении кемеровчанина возбудили уголовное дело. Мужчина находится под арестом. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.