23 января 2024

Скончался легендарный преподаватель УрФУ. Фото

В Екатеринбурге умерла преподаватель истфака Лидия Баранова
© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты университета скорбят из-за смерти любимого преподавателя Фото:

В Екатеринбурге скончалась известная в Уральском федеральном университете преподаватель истории Лидия Баранова. Такую информацию сообщили в telegram-канале учебного заведения.

«Скончалась любимая многими поколениями студентов преподаватель Лидия Яковлевна Баранова, вся жизнь которой неразрывно связана с Уральским университетом», — говорится в сообщении. Многие годы она работала в должности доцента кафедр истории.

Лидия Яковлевна являлась ветераном УрГУ и почетным работником высшего и профессионального образования РФ. В УрФУ она проработала больше 50-ти лет.

С 2021 года Лилия Баранова работала доцентом кафедры востоковедения в УрФУ
С 2021 года Лилия Баранова работала доцентом кафедры востоковедения в УрФУ
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В Екатеринбурге скончалась известная в Уральском федеральном университете преподаватель истории Лидия Баранова. Такую информацию сообщили в telegram-канале учебного заведения. «Скончалась любимая многими поколениями студентов преподаватель Лидия Яковлевна Баранова, вся жизнь которой неразрывно связана с Уральским университетом», — говорится в сообщении. Многие годы она работала в должности доцента кафедр истории. Лидия Яковлевна являлась ветераном УрГУ и почетным работником высшего и профессионального образования РФ. В УрФУ она проработала больше 50-ти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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