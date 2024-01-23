Общество Скончался легендарный преподаватель УрФУ. Фото В Екатеринбурге умерла преподаватель истфака Лидия Баранова 24 января 2024 в 12:02 Размер текста - 17 + Студенты университета скорбят из-за смерти любимого преподавателя Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге скончалась известная в Уральском федеральном университете преподаватель истории Лидия Баранова. Такую информацию сообщили в telegram-канале учебного заведения. «Скончалась любимая многими поколениями студентов преподаватель Лидия Яковлевна Баранова, вся жизнь которой неразрывно связана с Уральским университетом», — говорится в сообщении. Многие годы она работала в должности доцента кафедр истории. Лидия Яковлевна являлась ветераном УрГУ и почетным работником высшего и профессионального образования РФ. В УрФУ она проработала больше 50-ти лет. С 2021 года Лилия Баранова работала доцентом кафедры востоковедения в УрФУ Фото: telegram-канал УрФУ В Екатеринбурге скончалась известная в Уральском федеральном университете преподаватель истории Лидия Баранова. Такую информацию сообщили в telegram-канале учебного заведения. «Скончалась любимая многими поколениями студентов преподаватель Лидия Яковлевна Баранова, вся жизнь которой неразрывно связана с Уральским университетом», — говорится в сообщении. Многие годы она работала в должности доцента кафедр истории. Лидия Яковлевна являлась ветераном УрГУ и почетным работником высшего и профессионального образования РФ. В УрФУ она проработала больше 50-ти лет. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям