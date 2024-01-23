Студенты университета скорбят из-за смерти любимого преподавателя
В Екатеринбурге скончалась известная в Уральском федеральном университете преподаватель истории Лидия Баранова. Такую информацию сообщили в telegram-канале учебного заведения.
«Скончалась любимая многими поколениями студентов преподаватель Лидия Яковлевна Баранова, вся жизнь которой неразрывно связана с Уральским университетом», — говорится в сообщении. Многие годы она работала в должности доцента кафедр истории.
Лидия Яковлевна являлась ветераном УрГУ и почетным работником высшего и профессионального образования РФ. В УрФУ она проработала больше 50-ти лет.
С 2021 года Лилия Баранова работала доцентом кафедры востоковедения в УрФУ
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.