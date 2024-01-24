Госдума потребует у Куйвашева отчет из-за смертей младенцев в Первоуральске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание в полпредстве по УрФО. Екатеринбург, куйвашев евгений, портрет
Евгения Куйвашева попросят провести разбор детских смертей в Первоуральске Фото:

Депутат Госдумы России Татьяна Буцкая попросит губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева провести разбор случаев, связанных с гибелью младенцев в Первоуральске. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила первый зампред семейного комитета Госдумы.

«Смерть ребенка — это трагедия и для родителей, и для близких, и для страны. Конечно, с каждым случаем надо разобраться. Я со своей стороны могу вам гарантировать, что мы сделаем запрос на имя вашего губернатора и попросим провести разбор этих случаев и ответить нам на те вопросы, которые у нас с вами уже возникли. А после этого, конечно, надо делать выводы», — заявила Татьяна Буцкая в беседе с журналистом агентства.

Буцкая убеждена в том, что подобные случаи должны быть на контроле. «Здесь важно не забыть. Не устану повторять: важна не первая реакция, а важно не забыть довести до конца и опубликовать, чтобы были сделаны правильные выводы», — отметила она.

В минувшие выходные в Первоуральске погибли двое детей в возрасте до одного года. В первом случае в детской кроватке погибла пятимесячная девочка Кира. По предварительной версии, она скончалась от удушения под лежавшими в кроватке вещами. По другой версии, она задохнулась под одеялом, которым ее накрыл отец, чтобы заглушить плач. Во втором случае погиб месячный мальчик, чьи родители отмечали день рождения. В обоих случаях малыши умерли, когда их родители находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Госдумы России Татьяна Буцкая попросит губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева провести разбор случаев, связанных с гибелью младенцев в Первоуральске. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила первый зампред семейного комитета Госдумы. «Смерть ребенка — это трагедия и для родителей, и для близких, и для страны. Конечно, с каждым случаем надо разобраться. Я со своей стороны могу вам гарантировать, что мы сделаем запрос на имя вашего губернатора и попросим провести разбор этих случаев и ответить нам на те вопросы, которые у нас с вами уже возникли. А после этого, конечно, надо делать выводы», — заявила Татьяна Буцкая в беседе с журналистом агентства. Буцкая убеждена в том, что подобные случаи должны быть на контроле. «Здесь важно не забыть. Не устану повторять: важна не первая реакция, а важно не забыть довести до конца и опубликовать, чтобы были сделаны правильные выводы», — отметила она. В минувшие выходные в Первоуральске погибли двое детей в возрасте до одного года. В первом случае в детской кроватке погибла пятимесячная девочка Кира. По предварительной версии, она скончалась от удушения под лежавшими в кроватке вещами. По другой версии, она задохнулась под одеялом, которым ее накрыл отец, чтобы заглушить плач. Во втором случае погиб месячный мальчик, чьи родители отмечали день рождения. В обоих случаях малыши умерли, когда их родители находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...