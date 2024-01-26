Украина пригласила Си Цзиньпина принять участие в «саммите мира»

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин
Си Цзиньпина Украина пригласила на мирный саммит в Швейцарии Фото:

Украина пригласила председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в мирном саммите с участием мировых лидеров в Швейцарии. Об этом заявил украинский дипломат Игорь Жовква.

» Мы определенно приглашаем Китай принять участие в саммите. <…> Участие Cи Цзиньпина будет для нас очень важно. Мы работаем с китайской стороной.- заявил Игорь Жовква. Его слова передает Reuters

На прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский заявил, что лично отказался от встречи с китайской делегацией в Давосе из-за «несоответствия уровня сторон». При этом он подчеркнул, что не против был бы лично переговорить с председателем КНР.

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Украина пригласила председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в мирном саммите с участием мировых лидеров в Швейцарии. Об этом заявил украинский дипломат Игорь Жовква. » Мы определенно приглашаем Китай принять участие в саммите. <…> Участие Cи Цзиньпина будет для нас очень важно. Мы работаем с китайской стороной.- заявил Игорь Жовква. Его слова передает Reuters На прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский заявил, что лично отказался от встречи с китайской делегацией в Давосе из-за «несоответствия уровня сторон». При этом он подчеркнул, что не против был бы лично переговорить с председателем КНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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