Украина пригласила Си Цзиньпина принять участие в «саммите мира»

Си Цзиньпина Украина пригласила на мирный саммит в Швейцарии
Украина пригласила председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в мирном саммите с участием мировых лидеров в Швейцарии. Об этом заявил украинский дипломат Игорь Жовква.
» Мы определенно приглашаем Китай принять участие в саммите. <…> Участие Cи Цзиньпина будет для нас очень важно. Мы работаем с китайской стороной.-
На прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский заявил, что лично отказался от встречи с китайской делегацией в Давосе из-за «несоответствия уровня сторон». При этом он подчеркнул, что не против был бы лично переговорить с председателем КНР.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.