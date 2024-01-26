В мире Украина Украина пригласила Си Цзиньпина принять участие в «саммите мира» 26 января 2024 в 18:06 Размер текста - 17 + Си Цзиньпина Украина пригласила на мирный саммит в Швейцарии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Украина пригласила председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в мирном саммите с участием мировых лидеров в Швейцарии. Об этом заявил украинский дипломат Игорь Жовква. » Мы определенно приглашаем Китай принять участие в саммите. <…> Участие Cи Цзиньпина будет для нас очень важно. Мы работаем с китайской стороной.- заявил Игорь Жовква. Его слова передает Reuters На прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский заявил, что лично отказался от встречи с китайской делегацией в Давосе из-за «несоответствия уровня сторон». При этом он подчеркнул, что не против был бы лично переговорить с председателем КНР. Украина пригласила председателя КНР Си Цзиньпина принять участие в мирном саммите с участием мировых лидеров в Швейцарии. Об этом заявил украинский дипломат Игорь Жовква. » Мы определенно приглашаем Китай принять участие в саммите. <…> Участие Cи Цзиньпина будет для нас очень важно. Мы работаем с китайской стороной.- заявил Игорь Жовква. Его слова передает Reuters На прошлой неделе украинский президент Владимир Зеленский заявил, что лично отказался от встречи с китайской делегацией в Давосе из-за «несоответствия уровня сторон». При этом он подчеркнул, что не против был бы лично переговорить с председателем КНР. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям