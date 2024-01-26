Герой ДНР Жога заявил в ХМАО, что наложенные на него санкции вызывают лишь улыбку

Герой ДНР Жога посмеялся над новостью о наложении на него персональных санкций

26 января 2024 в 20:59 Размер текста - 17 +

Герой ДНР Жога рассказал, как отнесся к наложению на него персональных санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель Народного совета ДНР и бывший командир подразделения «Спарта» Артем Жога рассказал, что новость о наложении на него персональных санкций со стороны США, Японии и Украины вызвали у него лишь улыбку. По словам политика, зарубежные страны даже «наложили арест» на имущество, которого у него никогда не было. «Когда мне написали, что против меня ввели санкции и наложили арест на все мое имущество. Можно только посмеяться над их решением, когда от беспомощной безысходности и не знания что делать люди начинают заочно осуждать и вводить какие-то санкции. Это действительно вызывает улыбку», — рассказал Артем Жога на пресс-конференции в РИЦ Югра. Ранее URA.RU писало, что герой ДНР поблагодарил жителей ХМАО за помощь бойцам в зоне СВО. Также он собрал несколько «коробок добра» для военнослужащих.

Председатель Народного совета ДНР и бывший командир подразделения «Спарта» Артем Жога рассказал, что новость о наложении на него персональных санкций со стороны США, Японии и Украины вызвали у него лишь улыбку. По словам политика, зарубежные страны даже «наложили арест» на имущество, которого у него никогда не было. «Когда мне написали, что против меня ввели санкции и наложили арест на все мое имущество. Можно только посмеяться над их решением, когда от беспомощной безысходности и не знания что делать люди начинают заочно осуждать и вводить какие-то санкции. Это действительно вызывает улыбку», — рассказал Артем Жога на пресс-конференции в РИЦ Югра. Ранее URA.RU писало, что герой ДНР поблагодарил жителей ХМАО за помощь бойцам в зоне СВО. Также он собрал несколько «коробок добра» для военнослужащих.