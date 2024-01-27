Mash: у матери Блиновской отобрали пенсию из-за долгов дочери

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У Останиной арестовали 168 тысяч рублей, накопленных с пенсии Фото:
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Силовики задержали блогера Елену Блиновскую

У матери блогера Елены Блиновской Нины Останиной арестовали пенсию из-за долгов дочери. В частности, под арест попали 168 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Пенсионный счет мамы Елены Блиновской арестовали из-за долга дочери перед ФНС в 1,4 млрд рублей», — передает канал. Московский суд оценил накопленные Ниной Останиной 168 тысяч, как деньги, заработанные преступным путем.

Известно, что каждый месяц мать Блиновской получала 13 тысяч рублей в виде пенсии. За год она смогла накопить определенную сумму, но в связи со скандалом вокруг дочери она временно потеряла деньги. Кроме того, суд наложил арест на квартиру Останиной. В ней были прописаны четверо детей брата Блиновской.

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У матери блогера Елены Блиновской Нины Останиной арестовали пенсию из-за долгов дочери. В частности, под арест попали 168 тысяч рублей. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Пенсионный счет мамы Елены Блиновской арестовали из-за долга дочери перед ФНС в 1,4 млрд рублей», — передает канал. Московский суд оценил накопленные Ниной Останиной 168 тысяч, как деньги, заработанные преступным путем. Известно, что каждый месяц мать Блиновской получала 13 тысяч рублей в виде пенсии. За год она смогла накопить определенную сумму, но в связи со скандалом вокруг дочери она временно потеряла деньги. Кроме того, суд наложил арест на квартиру Останиной. В ней были прописаны четверо детей брата Блиновской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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