Один из подозреваемых по делу о массовых беспорядках в Баймаке умер после задержания

Подозреваемый по делу о митинге в Баймаке умер по пути в суд из-за интоксикации
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Медики констатировали смерть мужчины из-за отравления алкоголем Фото:

Гражданин Башкирии, задержанный за участие в митинге Баймаке, умер по пути в уфимский суд из-за отравления алкоголем. Ему вызвали скорую помощь, но приехавшие на место врачи констатировали смерть задержанного.

«По дороге в Уфу в районе Белорецка он почувствовал себя плохо, но помощи ни у кого не просил и ни на что не жаловался. Задержанному вызвали скорую помощь, но прибывшие медики констатировали его смерть», — передает МК.RU информацию от источника. Отмечается, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент идет проверка, полицейские устанавливают, откуда был взят алкоголь.

Ранее Кировский районный суд Уфы арестовал шестерых задержанных, они участвовали в беспорядках в Баймаке. Пять человек получили арест на десять суток, один — на 13 дней.

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Гражданин Башкирии, задержанный за участие в митинге Баймаке, умер по пути в уфимский суд из-за отравления алкоголем. Ему вызвали скорую помощь, но приехавшие на место врачи констатировали смерть задержанного. «По дороге в Уфу в районе Белорецка он почувствовал себя плохо, но помощи ни у кого не просил и ни на что не жаловался. Задержанному вызвали скорую помощь, но прибывшие медики констатировали его смерть», — передает МК.RU информацию от источника. Отмечается, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент идет проверка, полицейские устанавливают, откуда был взят алкоголь. Ранее Кировский районный суд Уфы арестовал шестерых задержанных, они участвовали в беспорядках в Баймаке. Пять человек получили арест на десять суток, один — на 13 дней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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