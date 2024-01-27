Один из подозреваемых по делу о массовых беспорядках в Баймаке умер после задержания

Гражданин Башкирии, задержанный за участие в митинге Баймаке, умер по пути в уфимский суд из-за отравления алкоголем. Ему вызвали скорую помощь, но приехавшие на место врачи констатировали смерть задержанного.
«По дороге в Уфу в районе Белорецка он почувствовал себя плохо, но помощи ни у кого не просил и ни на что не жаловался. Задержанному вызвали скорую помощь, но прибывшие медики констатировали его смерть», — передает МК.RU информацию от источника. Отмечается, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент идет проверка, полицейские устанавливают, откуда был взят алкоголь.
Ранее Кировский районный суд Уфы арестовал шестерых задержанных, они участвовали в беспорядках в Баймаке. Пять человек получили арест на десять суток, один — на 13 дней.
Гражданин Башкирии, задержанный за участие в митинге Баймаке, умер по пути в уфимский суд из-за отравления алкоголем. Ему вызвали скорую помощь, но приехавшие на место врачи констатировали смерть задержанного. «По дороге в Уфу в районе Белорецка он почувствовал себя плохо, но помощи ни у кого не просил и ни на что не жаловался. Задержанному вызвали скорую помощь, но прибывшие медики констатировали его смерть», — передает МК.RU информацию от источника. Отмечается, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент идет проверка, полицейские устанавливают, откуда был взят алкоголь. Ранее Кировский районный суд Уфы арестовал шестерых задержанных, они участвовали в беспорядках в Баймаке. Пять человек получили арест на десять суток, один — на 13 дней.