«112»: Украина ударила по нефтезаводу в Ярославле

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Дрон. stock, бпла, беспилотник,  дрон,  stock
Из-за атаки беспилотника никто не пострадал, пишет «112» Фото:

Украина при помощи БПЛА атаковала нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. Об этом сообщает источник.

«Беспилотник самолетного типа атаковал нефтеперерабатывающий завод „Славнефть-ЯНОС“», — сообщает telegram-канал «112» со ссылкой на источник. Уточняется, что БПЛА упал около установки гидрокрекинга. Предварительно, пострадавших нет. Группа разминирования отправилась на место.

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Украина при помощи БПЛА атаковала нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. Об этом сообщает источник. «Беспилотник самолетного типа атаковал нефтеперерабатывающий завод „Славнефть-ЯНОС“», — сообщает telegram-канал «112» со ссылкой на источник. Уточняется, что БПЛА упал около установки гидрокрекинга. Предварительно, пострадавших нет. Группа разминирования отправилась на место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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