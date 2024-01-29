«112»: Украина ударила по нефтезаводу в Ярославле

Из-за атаки беспилотника никто не пострадал, пишет «112»
Украина при помощи БПЛА атаковала нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. Об этом сообщает источник.
«Беспилотник самолетного типа атаковал нефтеперерабатывающий завод „Славнефть-ЯНОС“», — сообщает telegram-канал «112» со ссылкой на источник. Уточняется, что БПЛА упал около установки гидрокрекинга. Предварительно, пострадавших нет. Группа разминирования отправилась на место.
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