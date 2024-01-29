В одном из номеров мотеля имеется действующая сауна Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми выставили на продажу мотель «Мельник», расположенный по адресу улица Сельская, 2. В гостинице есть восемь номеров, в том числе, имеется номер с кухней, сауной и бассейном. Цена объекта недвижимости составляет 39 миллионов рублей.

«Продается имущеcтвeнный кoмплeкc, coстоящий из трехэтажного кирпичнoго здания мотeля с двумя сaунaми, oтдельно cтoящeго пpоизвoдcтвеннoгo здaния, холoднoгo cклада. Пo периметру холодного cкладa зaлит фундaмeнт для cтроитeльcтва еще одного корпуса. Комплекс расположен на земельном участке, находящемся в собственности», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. По данным официального сайта отеля, в нем есть восемь гостиничных номеров. В одном из них гости могут воспользоваться кухней, сауной и бассейном.

По данным СБИС, собственником двухзвездочного мотеля «Мельник» является ООО «Коммерческая фирма «Альтаир». Им в равных долях владеют предприниматели Сергей и Елена Алексеевы. Выручка предприятия в 2022 году составила 7,8 миллиона рублей, а чистая прибыль — 500 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлен на продажу хостел Bunker, выполненный в стиле бомбоубежища. Помещения гостиницы предлагают приобрести за 11,5 миллиона рублей.