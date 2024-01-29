Свердловского политолога-эмигранта отказались впускать в Грузию

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Апелляция по делу Крашенинникова. Екатеринбург, крашенинников федор
В 2022 году Федора Крашенинникова признали иноагентом Фото:

Екатеринбургский политолог Федор Крашенинников (внесен минюстом РФ в список физлиц-иноагентов), покинувший Россию в 2020 году, не смог попасть в Грузию, где должен был провести мероприятие. На паспортном контроле ему отказали во въезде, написал Крашенинников у себя в telegram-канале.

«К сожалению, ранее анонсированное мероприятие в Тбилиси не состоится. Я не смог въехать в Грузию: по результатам паспортного контроля мне отказали во въезде, после чего я был посажен в тот же самолет и на нем прибыл обратно в ЕС. О причинах такого решения мне не известно. Сейчас я уже в Брюсселе, у меня все хорошо», — сообщил Крашенинников.

Из Екатеринбурга в Литву он уехал 9 августа 2020-го, за месяц до этого получил административный арест на семь суток по статье об оскорблении власти. Для Крашенинникова это было уже второе подобное наказание — осенью 2019-го ему назначили штраф в 30 тысяч рублей за пост соцсетях с агрессивной критикой судей. В сентябре 2022 года минюст признал политолога иноагентом.

*Федор Крашенинников признан Минюстом РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.

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Екатеринбургский политолог Федор Крашенинников (внесен минюстом РФ в список физлиц-иноагентов), покинувший Россию в 2020 году, не смог попасть в Грузию, где должен был провести мероприятие. На паспортном контроле ему отказали во въезде, написал Крашенинников у себя в telegram-канале. «К сожалению, ранее анонсированное мероприятие в Тбилиси не состоится. Я не смог въехать в Грузию: по результатам паспортного контроля мне отказали во въезде, после чего я был посажен в тот же самолет и на нем прибыл обратно в ЕС. О причинах такого решения мне не известно. Сейчас я уже в Брюсселе, у меня все хорошо», — сообщил Крашенинников. Из Екатеринбурга в Литву он уехал 9 августа 2020-го, за месяц до этого получил административный арест на семь суток по статье об оскорблении власти. Для Крашенинникова это было уже второе подобное наказание — осенью 2019-го ему назначили штраф в 30 тысяч рублей за пост соцсетях с агрессивной критикой судей. В сентябре 2022 года минюст признал политолога иноагентом. *Федор Крашенинников признан Минюстом РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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