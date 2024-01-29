Свердловского политолога-эмигранта отказались впускать в Грузию

29 января 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

В 2022 году Федора Крашенинникова признали иноагентом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбургский политолог Федор Крашенинников (внесен минюстом РФ в список физлиц-иноагентов), покинувший Россию в 2020 году, не смог попасть в Грузию, где должен был провести мероприятие. На паспортном контроле ему отказали во въезде, написал Крашенинников у себя в telegram-канале. «К сожалению, ранее анонсированное мероприятие в Тбилиси не состоится. Я не смог въехать в Грузию: по результатам паспортного контроля мне отказали во въезде, после чего я был посажен в тот же самолет и на нем прибыл обратно в ЕС. О причинах такого решения мне не известно. Сейчас я уже в Брюсселе, у меня все хорошо», — сообщил Крашенинников. Из Екатеринбурга в Литву он уехал 9 августа 2020-го, за месяц до этого получил административный арест на семь суток по статье об оскорблении власти. Для Крашенинникова это было уже второе подобное наказание — осенью 2019-го ему назначили штраф в 30 тысяч рублей за пост соцсетях с агрессивной критикой судей. В сентябре 2022 года минюст признал политолога иноагентом. *Федор Крашенинников признан Минюстом РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Екатеринбургский политолог Федор Крашенинников (внесен минюстом РФ в список физлиц-иноагентов), покинувший Россию в 2020 году, не смог попасть в Грузию, где должен был провести мероприятие. На паспортном контроле ему отказали во въезде, написал Крашенинников у себя в telegram-канале. «К сожалению, ранее анонсированное мероприятие в Тбилиси не состоится. Я не смог въехать в Грузию: по результатам паспортного контроля мне отказали во въезде, после чего я был посажен в тот же самолет и на нем прибыл обратно в ЕС. О причинах такого решения мне не известно. Сейчас я уже в Брюсселе, у меня все хорошо», — сообщил Крашенинников. Из Екатеринбурга в Литву он уехал 9 августа 2020-го, за месяц до этого получил административный арест на семь суток по статье об оскорблении власти. Для Крашенинникова это было уже второе подобное наказание — осенью 2019-го ему назначили штраф в 30 тысяч рублей за пост соцсетях с агрессивной критикой судей. В сентябре 2022 года минюст признал политолога иноагентом. *Федор Крашенинников признан Минюстом РФ лицом, выполняющим функции иностранного агента.