Свердловского оппозиционера Крашенинникова объявили иноагентом

Минюст РФ включил оппозиционера Федора Крашенинникова в список иноагентов

02 сентября 2022 в 23:13 Размер текста - 17 +

Крашенинников находится в Литве ровно два года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство юстиции России расширило список иностранных агентов. В списке появился свердловский политолог и оппозиционер Федор Крашенинников. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства. «Крашенинников Федор Геннадиевич. Дата включения в реестр: 02.09.2022», — указано на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что Крашенинников находится в Литве ровно два года. Он сбежал туда 9 августа 2020-го. За месяц до этого оппозиционер получил административный арест на семь суток по статье об оскорблении власти. Для Крашенинникова это было уже второе подобное наказание. Осенью 2019-го ему назначили штраф в 30 тысяч рублей за пост в Telegram с агрессивной критикой судей. В Екатеринбурге Крашенинников был известен благодаря участию в протестных акциях, включая митинги против строительства храма у драмтеатра в мае 2019 года. Также он выступал в качестве политического комментатора на радио «Эхо Москвы».

Министерство юстиции России расширило список иностранных агентов. В списке появился свердловский политолог и оппозиционер Федор Крашенинников. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства. «Крашенинников Федор Геннадиевич. Дата включения в реестр: 02.09.2022», — указано на сайте. Ранее URA.RU сообщало, что Крашенинников находится в Литве ровно два года. Он сбежал туда 9 августа 2020-го. За месяц до этого оппозиционер получил административный арест на семь суток по статье об оскорблении власти. Для Крашенинникова это было уже второе подобное наказание. Осенью 2019-го ему назначили штраф в 30 тысяч рублей за пост в Telegram с агрессивной критикой судей. В Екатеринбурге Крашенинников был известен благодаря участию в протестных акциях, включая митинги против строительства храма у драмтеатра в мае 2019 года. Также он выступал в качестве политического комментатора на радио «Эхо Москвы».