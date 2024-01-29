Жители Нижневартовска (ХМАО) 30 января в соцсети поделились фото дворов города, на которых продолжают лежать кучи не вывезенного снега. При том, что мэр Дмитрий Кощенко дал указание коммунальщикам и дорожным службам привести город в порядок до 28 января.
«Доброй ночи Нижневартовск. Хотим поблагодарить коммунальщиков за эти потрясающие горы (снега — прим. URA.RU) по всему городу», — написали в местном telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
На фото, размещенных в посте изображены улицы города, на которых продолжают возвышаться горы снега. Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию Нижневартовска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.
Кощенко накануне устроил разнос коммунальщикам и дорожникам за плохую уборку города от снежных завалов. Он озвучил претензии горожан и поручил исправить ситуацию в срок до конца прошлой недели.
Жители Нижневартовска (ХМАО) 30 января в соцсети поделились фото дворов города, на которых продолжают лежать кучи не вывезенного снега. При том, что мэр Дмитрий Кощенко дал указание коммунальщикам и дорожным службам привести город в порядок до 28 января. «Доброй ночи Нижневартовск. Хотим поблагодарить коммунальщиков за эти потрясающие горы (снега — прим. URA.RU) по всему городу», — написали в местном telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На фото, размещенных в посте изображены улицы города, на которых продолжают возвышаться горы снега. Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию Нижневартовска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Кощенко накануне устроил разнос коммунальщикам и дорожникам за плохую уборку города от снежных завалов. Он озвучил претензии горожан и поручил исправить ситуацию в срок до конца прошлой недели.