29 января 2024

Коммунальщики Нижневартовска не справились с поручением мэра. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Много снега. Тюмень, снег, уборка снега, зима, куча снега
В соцсети появились фото, на которых снег так и не вывезен с улиц (архивное фото) Фото:

Жители Нижневартовска (ХМАО) 30 января в соцсети поделились фото дворов города, на которых продолжают лежать кучи не вывезенного снега. При том, что мэр Дмитрий Кощенко дал указание коммунальщикам и дорожным службам привести город в порядок до 28 января.

«Доброй ночи Нижневартовск. Хотим поблагодарить коммунальщиков за эти потрясающие горы (снега — прим. URA.RU) по всему городу», — написали в местном telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

На фото, размещенных в посте изображены улицы города, на которых продолжают возвышаться горы снега. Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию Нижневартовска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Кощенко накануне устроил разнос коммунальщикам и дорожникам за плохую уборку города от снежных завалов. Он озвучил претензии горожан и поручил исправить ситуацию в срок до конца прошлой недели.

Горы снега продолжают лежать на улицах Нижневартовска
Горы снега продолжают лежать на улицах Нижневартовска

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Жители Нижневартовска (ХМАО) 30 января в соцсети поделились фото дворов города, на которых продолжают лежать кучи не вывезенного снега. При том, что мэр Дмитрий Кощенко дал указание коммунальщикам и дорожным службам привести город в порядок до 28 января. «Доброй ночи Нижневартовск. Хотим поблагодарить коммунальщиков за эти потрясающие горы (снега — прим. URA.RU) по всему городу», — написали в местном telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». На фото, размещенных в посте изображены улицы города, на которых продолжают возвышаться горы снега. Корреспондент URA.RU отправил запрос в мэрию Нижневартовска с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Кощенко накануне устроил разнос коммунальщикам и дорожникам за плохую уборку города от снежных завалов. Он озвучил претензии горожан и поручил исправить ситуацию в срок до конца прошлой недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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