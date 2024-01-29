В Златоусте (Челябинская область) утром 30 января более 180 домов остались без холодной воды. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города, в настоящее время ремонтные бригады устраняют последствия аварии.
«В связи с аварией на магистральной сети ХВС в районе дома № 3 по улице Грибоедова, приостановлена подача ресурса расположенным рядом потребителям. Работы по устранению аварийной ситуации ведутся силами МУП „Водоснабжение ЗГО“», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Златоуста.
Там отметили, что в случае необходимости подвоз питьевой воды для жителей МКД будет обеспечен. Земляные работы ведутся вне проезжей части автодороги.
По данным агентства, без холодного водоснабжения осталось 94 многоквартирных и 89 частных жилых домов. В общем в них проживает свыше 15 тысяч человек. Также водоснабжение отсутствует в шести детских садах и одной школе.
Обновлено в 11:18 по Уральскому времени:
«К концу дня авария будет устранена. В настоящее время подвоз воды по адресам организован», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Златоуста.
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