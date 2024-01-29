В Златоусте более 180 домов остались без воды. Фото

30 января 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Холодную воду отключили из-за аварии на магистральной сети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Златоусте (Челябинская область) утром 30 января более 180 домов остались без холодной воды. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города, в настоящее время ремонтные бригады устраняют последствия аварии. «В связи с аварией на магистральной сети ХВС в районе дома № 3 по улице Грибоедова, приостановлена подача ресурса расположенным рядом потребителям. Работы по устранению аварийной ситуации ведутся силами МУП „Водоснабжение ЗГО“», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Златоуста. Там отметили, что в случае необходимости подвоз питьевой воды для жителей МКД будет обеспечен. Земляные работы ведутся вне проезжей части автодороги. По данным агентства, без холодного водоснабжения осталось 94 многоквартирных и 89 частных жилых домов. В общем в них проживает свыше 15 тысяч человек. Также водоснабжение отсутствует в шести детских садах и одной школе. Обновлено в 11:18 по Уральскому времени: «К концу дня авария будет устранена. В настоящее время подвоз воды по адресам организован», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Златоуста. Ремонтные бригады устраняют последствия аварии Фото: пресс-служба администрации Златоуста

В Златоусте (Челябинская область) утром 30 января более 180 домов остались без холодной воды. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города, в настоящее время ремонтные бригады устраняют последствия аварии. «В связи с аварией на магистральной сети ХВС в районе дома № 3 по улице Грибоедова, приостановлена подача ресурса расположенным рядом потребителям. Работы по устранению аварийной ситуации ведутся силами МУП „Водоснабжение ЗГО“», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Златоуста. Там отметили, что в случае необходимости подвоз питьевой воды для жителей МКД будет обеспечен. Земляные работы ведутся вне проезжей части автодороги. По данным агентства, без холодного водоснабжения осталось 94 многоквартирных и 89 частных жилых домов. В общем в них проживает свыше 15 тысяч человек. Также водоснабжение отсутствует в шести детских садах и одной школе. Обновлено в 11:18 по Уральскому времени: «К концу дня авария будет устранена. В настоящее время подвоз воды по адресам организован», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Златоуста.