29 января 2024

В Златоусте более 180 домов остались без воды. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Холодную воду отключили из-за аварии на магистральной сети Фото:

В Златоусте (Челябинская область) утром 30 января более 180 домов остались без холодной воды. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города, в настоящее время ремонтные бригады устраняют последствия аварии.

«В связи с аварией на магистральной сети ХВС в районе дома № 3 по улице Грибоедова, приостановлена подача ресурса расположенным рядом потребителям. Работы по устранению аварийной ситуации ведутся силами МУП „Водоснабжение ЗГО“», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Златоуста.

Там отметили, что в случае необходимости подвоз питьевой воды для жителей МКД будет обеспечен. Земляные работы ведутся вне проезжей части автодороги.

По данным агентства, без холодного водоснабжения осталось 94 многоквартирных и 89 частных жилых домов. В общем в них проживает свыше 15 тысяч человек. Также водоснабжение отсутствует в шести детских садах и одной школе.

Обновлено в 11:18 по Уральскому времени:

«К концу дня авария будет устранена. В настоящее время подвоз воды по адресам организован», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Златоуста.

Ремонтные бригады устраняют последствия аварии
Ремонтные бригады устраняют последствия аварии
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В Златоусте (Челябинская область) утром 30 января более 180 домов остались без холодной воды. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города, в настоящее время ремонтные бригады устраняют последствия аварии. «В связи с аварией на магистральной сети ХВС в районе дома № 3 по улице Грибоедова, приостановлена подача ресурса расположенным рядом потребителям. Работы по устранению аварийной ситуации ведутся силами МУП „Водоснабжение ЗГО“», — сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Златоуста. Там отметили, что в случае необходимости подвоз питьевой воды для жителей МКД будет обеспечен. Земляные работы ведутся вне проезжей части автодороги. По данным агентства, без холодного водоснабжения осталось 94 многоквартирных и 89 частных жилых домов. В общем в них проживает свыше 15 тысяч человек. Также водоснабжение отсутствует в шести детских садах и одной школе. Обновлено в 11:18 по Уральскому времени: «К концу дня авария будет устранена. В настоящее время подвоз воды по адресам организован», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Златоуста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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