Прокуратура попросила отправить в колонию водителя, в ДТП с которым погибла челябинская семья

Для водителя, устроившего смертельное ДТП в Челябинске, запросили 4 года колонии
© Служба новостей «URA.RU»
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Для водителя грузовика запросили четыре года колонии-поселения Фото:

Советский райсуд Челябинска закончил рассматривать дело в отношении водителя, устроившего в июле прошлого года ДТП в центре города, в котором погибла мать с сыном. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе прений для водителя запросили четыре года колонии-поселения.

«Гособвинитель ориентировал суд на назначение наказания в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии — поселении, с лишением права управления транспортными средствами на два года и 10 месяцев. Также просил удовлетворить исковые требования потерпевшей стороны о взыскании 7,5 млн рублей в качестве возмещения морального вреда», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что водитель обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Оглашение приговора состоится 31 января.

ДТП произошло на улице Блюхера в середине июля прошлого года. Водитель грузовика столкнулся с легковушкой Lifan. В результате ДТП глава семьи, находившийся за рулем, получил травмы, его жена и ребенок погибли.

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Советский райсуд Челябинска закончил рассматривать дело в отношении водителя, устроившего в июле прошлого года ДТП в центре города, в котором погибла мать с сыном. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе прений для водителя запросили четыре года колонии-поселения. «Гособвинитель ориентировал суд на назначение наказания в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии — поселении, с лишением права управления транспортными средствами на два года и 10 месяцев. Также просил удовлетворить исковые требования потерпевшей стороны о взыскании 7,5 млн рублей в качестве возмещения морального вреда», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что водитель обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Оглашение приговора состоится 31 января. ДТП произошло на улице Блюхера в середине июля прошлого года. Водитель грузовика столкнулся с легковушкой Lifan. В результате ДТП глава семьи, находившийся за рулем, получил травмы, его жена и ребенок погибли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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