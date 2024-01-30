Прокуратура попросила отправить в колонию водителя, в ДТП с которым погибла челябинская семья

Для водителя, устроившего смертельное ДТП в Челябинске, запросили 4 года колонии

30 января 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Для водителя грузовика запросили четыре года колонии-поселения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Советский райсуд Челябинска закончил рассматривать дело в отношении водителя, устроившего в июле прошлого года ДТП в центре города, в котором погибла мать с сыном. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе прений для водителя запросили четыре года колонии-поселения. «Гособвинитель ориентировал суд на назначение наказания в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии — поселении, с лишением права управления транспортными средствами на два года и 10 месяцев. Также просил удовлетворить исковые требования потерпевшей стороны о взыскании 7,5 млн рублей в качестве возмещения морального вреда», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что водитель обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Оглашение приговора состоится 31 января. ДТП произошло на улице Блюхера в середине июля прошлого года. Водитель грузовика столкнулся с легковушкой Lifan. В результате ДТП глава семьи, находившийся за рулем, получил травмы, его жена и ребенок погибли.

Советский райсуд Челябинска закончил рассматривать дело в отношении водителя, устроившего в июле прошлого года ДТП в центре города, в котором погибла мать с сыном. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе прений для водителя запросили четыре года колонии-поселения. «Гособвинитель ориентировал суд на назначение наказания в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии — поселении, с лишением права управления транспортными средствами на два года и 10 месяцев. Также просил удовлетворить исковые требования потерпевшей стороны о взыскании 7,5 млн рублей в качестве возмещения морального вреда», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что водитель обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Оглашение приговора состоится 31 января. ДТП произошло на улице Блюхера в середине июля прошлого года. Водитель грузовика столкнулся с легковушкой Lifan. В результате ДТП глава семьи, находившийся за рулем, получил травмы, его жена и ребенок погибли.