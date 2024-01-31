На встрече президента России Владимира Путина с доверенными лицами в предвыборном штабе в Москве оказались пятеро свердловчан, в том числе глава компании «Сима-ленд», меценат Андрей Симановский, который ранее также участвовал в собрании инициативной группы по выдвижению Путина. Бизнесмена заметил корреспондент URA.RU.
Симановский был в компании модельера Дмитрия Шишкина, члена региональной Общественной палаты, командора отряда «Каравелла» Ларисы Крапивиной, замдиректора областного медколледжа Евгения Дайнеса. Также с ними был гендиректор оборонного машиностроительного завода имени Калинина Николай Клейн, который еще вчера водил по своим цехам министра обороны России Сергея Шойгу.
На встрече с доверенными лицами Путин дал важные установки. «Я хочу выразить надeжду на то, что вы в ходe встрeч с избирателями будете говорить нe только о том, что нами всeми сделано за последние годы (а сделано немало, хотя и не всех, может быть, результатов удалось достичь). Тем не менее есть что показать стране и людям. Но самоe главноe, на мой взгляд, заключается в том, чтобы в ходе живого общения с людьми была налажена обратная связь», — заявил президент.
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