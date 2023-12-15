На съезде сторонников Путина заметили свердловского миллиардера. Фото

16 декабря 2023 в 20:06 Размер текста - 17 +

Владимир Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава компании «Сима-ленд» Андрей Симановский вошел в группу по выдвижению президента РФ Владимира Путина на новый срок. Об этом URA.RU рассказал участник мероприятия. На фото, попавшем в распоряжении редакции, Симановский сидит в первом ряду — рядом с режиссером Никитой Михалковым (известно, что у них дружеские отношения). За ним — сенатор Дмитрий Рогозин, глава Госсовета Крыма Владимир Константинов и другие VIP- и медийные персоны. А в третьем ряду, судя по фото, сидела ректор Уральского медуниверситета Ольга Ковтун. Присутствие Симановского на этом мероприятии легко объяснимо. Его компания уже несколько лет проводит патриотические флешмобы в поддержку Путина, о которых знает вся страна, участвует в гуманитарных миссиях, поддерживает региональные социальные проекты. Собрание группы избирателей прошло в московском концертном зале «Зарядье». Оно было необходимо для того, чтобы Путин смог принять участие в выборах в марте 2024-го в качестве самовыдвиженца. В такую группу, по закону, должно входить не меньше 500 человек. В случае с Путиным это ведущие государственные и общественные деятели России. Андрей Симановский сидел в первом ряду Фото предоставлено участником мероприятия

Глава компании «Сима-ленд» Андрей Симановский вошел в группу по выдвижению президента РФ Владимира Путина на новый срок. Об этом URA.RU рассказал участник мероприятия. На фото, попавшем в распоряжении редакции, Симановский сидит в первом ряду — рядом с режиссером Никитой Михалковым (известно, что у них дружеские отношения). За ним — сенатор Дмитрий Рогозин, глава Госсовета Крыма Владимир Константинов и другие VIP- и медийные персоны. А в третьем ряду, судя по фото, сидела ректор Уральского медуниверситета Ольга Ковтун. Присутствие Симановского на этом мероприятии легко объяснимо. Его компания уже несколько лет проводит патриотические флешмобы в поддержку Путина, о которых знает вся страна, участвует в гуманитарных миссиях, поддерживает региональные социальные проекты. Собрание группы избирателей прошло в московском концертном зале «Зарядье». Оно было необходимо для того, чтобы Путин смог принять участие в выборах в марте 2024-го в качестве самовыдвиженца. В такую группу, по закону, должно входить не меньше 500 человек. В случае с Путиным это ведущие государственные и общественные деятели России.