15 декабря 2023

На съезде сторонников Путина заметили свердловского миллиардера. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на 4 съезде железнодорожников. Москва, путин владимир
Владимир Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем Фото:

Глава компании «Сима-ленд» Андрей Симановский вошел в группу по выдвижению президента РФ Владимира Путина на новый срок. Об этом URA.RU рассказал участник мероприятия.

На фото, попавшем в распоряжении редакции, Симановский сидит в первом ряду — рядом с режиссером Никитой Михалковым (известно, что у них дружеские отношения). За ним — сенатор Дмитрий Рогозин, глава Госсовета Крыма Владимир Константинов и другие VIP- и медийные персоны. А в третьем ряду, судя по фото, сидела ректор Уральского медуниверситета Ольга Ковтун.

Присутствие Симановского на этом мероприятии легко объяснимо. Его компания уже несколько лет проводит патриотические флешмобы в поддержку Путина, о которых знает вся страна, участвует в гуманитарных миссиях, поддерживает региональные социальные проекты.

Собрание группы избирателей прошло в московском концертном зале «Зарядье». Оно было необходимо для того, чтобы Путин смог принять участие в выборах в марте 2024-го в качестве самовыдвиженца. В такую группу, по закону, должно входить не меньше 500 человек. В случае с Путиным это ведущие государственные и общественные деятели России.

Андрей Симановский сидел в первом ряду
Андрей Симановский сидел в первом ряду

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Глава компании «Сима-ленд» Андрей Симановский вошел в группу по выдвижению президента РФ Владимира Путина на новый срок. Об этом URA.RU рассказал участник мероприятия. На фото, попавшем в распоряжении редакции, Симановский сидит в первом ряду — рядом с режиссером Никитой Михалковым (известно, что у них дружеские отношения). За ним — сенатор Дмитрий Рогозин, глава Госсовета Крыма Владимир Константинов и другие VIP- и медийные персоны. А в третьем ряду, судя по фото, сидела ректор Уральского медуниверситета Ольга Ковтун. Присутствие Симановского на этом мероприятии легко объяснимо. Его компания уже несколько лет проводит патриотические флешмобы в поддержку Путина, о которых знает вся страна, участвует в гуманитарных миссиях, поддерживает региональные социальные проекты. Собрание группы избирателей прошло в московском концертном зале «Зарядье». Оно было необходимо для того, чтобы Путин смог принять участие в выборах в марте 2024-го в качестве самовыдвиженца. В такую группу, по закону, должно входить не меньше 500 человек. В случае с Путиным это ведущие государственные и общественные деятели России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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