Рейс должен был вылететь из Екатеринбурга 1 февраля в 17:20
Рейс Y7-951 авиакомпании NordStar из Екатеринбурга в Волгоград задержан на 20 часов. Информация об этом появилась на сайте аэропорта Кольцово.
«Рейс судна B-737 авиакомпании NordStar из екатеринбургского Кольцово в Волгоград задержан. Самолет должен был вылететь 1 февраля в 17:20 и прибыть в аэропорт Гумрак. Вылет ожидается 2 февраля в 13:05 по местному времени», — следует из онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово.
Причины отмены рейсов не уточняются. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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