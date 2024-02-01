01 февраля 2024

Рейс из Екатеринбурга в Волгоград задержали на день. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, взлет, посадка, самолет, авиакомпания red wings
Рейс должен был вылететь из Екатеринбурга 1 февраля в 17:20 Фото:

Рейс Y7-951 авиакомпании NordStar из Екатеринбурга в Волгоград задержан на 20 часов. Информация об этом появилась на сайте аэропорта Кольцово.

«Рейс судна B-737 авиакомпании NordStar из екатеринбургского Кольцово в Волгоград задержан. Самолет должен был вылететь 1 февраля в 17:20 и прибыть в аэропорт Гумрак. Вылет ожидается 2 февраля в 13:05 по местному времени», — следует из онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово.

Причины отмены рейсов не уточняются. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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Рейс Y7-951 авиакомпании NordStar из Екатеринбурга в Волгоград задержан на 20 часов. Информация об этом появилась на сайте аэропорта Кольцово. «Рейс судна B-737 авиакомпании NordStar из екатеринбургского Кольцово в Волгоград задержан. Самолет должен был вылететь 1 февраля в 17:20 и прибыть в аэропорт Гумрак. Вылет ожидается 2 февраля в 13:05 по местному времени», — следует из онлайн-табло на сайте аэропорта Кольцово. Причины отмены рейсов не уточняются. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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