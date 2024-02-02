Обеспеченные челябинцы начали массово скупать таунхаусы

Авито: В Челябинской области в 2023 году спрос на таунхаусы вырос на 25%
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Коттеджный поселок "Березка". Сургут, таунхаусы, коттеджный поселок березка
В Челябинской области таунхасы в среднем стоят 7 млн рублей Фото:

В Челябинской области в 2023 году спрос на таунхаусы вырос на 25%. В среднем стоимость данного вида недвижимости составляет 7 млн рублей за объект, сообщается в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинской области в 2023 году спрос на таунхаусы в регионе вырос на 24,6%. Средняя стоимость на таунхаусы выросла в 2023 году с 6 млн до 7 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Таунхаусы позволяют экономить на строительстве, прокладке коммуникаций, также данный вид недвижимости удобен с точки зрения обслуживания. Поэтому в Европе они пользовались большим просом при возведении рабочих городков в периоды промышленного роста экономики.

В Челябинской области таунхаусы появились в девяностые годы двадцатого века. Первые поселки таунхаусов строились скорее для иностранцев, которые данный вид жилья и привезли. Активно отстраивать данный вид жилья стали в 1995 году. Первоначально цена на них доходила до четырех тысяч долларов, но постепенно — с ростом таунхаусов, цены снизились.

В Европе таунхаусы предназначены для среднего класса, так как в основе их создания лежит удешевление проживания. В России же такое жилье считается недвижимостью комфорт-класса, и только в последнее время оно начинает пользоваться спросом у челябинцев среднего достатка.

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В Челябинской области в 2023 году спрос на таунхаусы вырос на 25%. В среднем стоимость данного вида недвижимости составляет 7 млн рублей за объект, сообщается в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинской области в 2023 году спрос на таунхаусы в регионе вырос на 24,6%. Средняя стоимость на таунхаусы выросла в 2023 году с 6 млн до 7 млн рублей», — сообщили в пресс-службе. Таунхаусы позволяют экономить на строительстве, прокладке коммуникаций, также данный вид недвижимости удобен с точки зрения обслуживания. Поэтому в Европе они пользовались большим просом при возведении рабочих городков в периоды промышленного роста экономики. В Челябинской области таунхаусы появились в девяностые годы двадцатого века. Первые поселки таунхаусов строились скорее для иностранцев, которые данный вид жилья и привезли. Активно отстраивать данный вид жилья стали в 1995 году. Первоначально цена на них доходила до четырех тысяч долларов, но постепенно — с ростом таунхаусов, цены снизились. В Европе таунхаусы предназначены для среднего класса, так как в основе их создания лежит удешевление проживания. В России же такое жилье считается недвижимостью комфорт-класса, и только в последнее время оно начинает пользоваться спросом у челябинцев среднего достатка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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