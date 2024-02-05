Муж погибшей медсестры из Сургута собирает деньги на адвокатов

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Ташмагамбетов продолжит судебные разбирательства из-за смерти жены Фото:

Муж медсестры Сургутской клинической больницы Аяжан Ташмагамбетовой, которая в 2021 году покончила жизнь самоубийством, объявил сбор средств для продолжения судебных тяжб. В смерти супруги обвинили ее начальницу, Ольгу Матвейчук, но суд вынес оправдательное решение. В соцсети Радик Ташмагамбетов заявил, что все собранные деньги будут направлены на защиту потерпевшей стороны.

«Обращаюсь ко всем неравнодушным людям поддержать материально по реквизитам ниже. Собранные средства с вашей помощью — это возможность для полноценной защиты потерпевшей стороны в развитии дальнейшего судебного процесса», — обратился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Ташмагамбетов. Муж погибшей также поблагодарил всех неравнодушных за поддержку, которую он получает в комментариях и в личных сообщениях.

Уголовное дело в отношении бывшей старшей медсестры травматологической больницы Сургута Матвейчук вернули на пересмотр в городской суд. Муж погибшей подал апелляцию на оправдательный приговор, вынесенный в октябре 2023 года. Очередное разбирательство будет проходить в Сургуте.

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Муж медсестры Сургутской клинической больницы Аяжан Ташмагамбетовой, которая в 2021 году покончила жизнь самоубийством, объявил сбор средств для продолжения судебных тяжб. В смерти супруги обвинили ее начальницу, Ольгу Матвейчук, но суд вынес оправдательное решение. В соцсети Радик Ташмагамбетов заявил, что все собранные деньги будут направлены на защиту потерпевшей стороны. «Обращаюсь ко всем неравнодушным людям поддержать материально по реквизитам ниже. Собранные средства с вашей помощью — это возможность для полноценной защиты потерпевшей стороны в развитии дальнейшего судебного процесса», — обратился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Ташмагамбетов. Муж погибшей также поблагодарил всех неравнодушных за поддержку, которую он получает в комментариях и в личных сообщениях. Уголовное дело в отношении бывшей старшей медсестры травматологической больницы Сургута Матвейчук вернули на пересмотр в городской суд. Муж погибшей подал апелляцию на оправдательный приговор, вынесенный в октябре 2023 года. Очередное разбирательство будет проходить в Сургуте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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